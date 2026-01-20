Fressnapf und Agila starten Kooperation für Tierkrankenversicherungen

In deutschen Haushalten leben mehr als 26 Millionen Hunde und Katzen. Für viele Halterinnen und Halter gehören die Tiere fest zur Familie und werden entsprechend versorgt, von hochwertigem Futter über Zubehör bis hin zur tierärztlichen Betreuung. Vor diesem Hintergrund hat Fressnapf eine langfristige Partnerschaft mit der Agila Haustierversicherung geschlossen.

Seit Jahresbeginn können Kundinnen und Kunden von Fressnapf zusätzlich zu Futter und Zubehör auch einen Versicherungsschutz für ihren Hund oder ihre Katze abschließen. Ziel der Kooperation ist es, Tierhalterinnen und -halter umfassender zu unterstützen und Leistungen rund um das Haustier zu bündeln.

Versicherungsschutz direkt über Fressnapf abschließbar

Das Versicherungsangebot umfasst eine Tierkrankenversicherung, einen reinen OP-Kostenschutz sowie eine Hundehalterhaftpflichtversicherung. Erst kürzlich hat Agila seine Tarife überarbeitet und dabei Leistungsgrenzen erhöht sowie flexiblere Vertragsmodelle eingeführt.

Versicherbar sind alle Hunde- und Katzenrassen. Rassetypische Erkrankungen sind nur dann ausgeschlossen, wenn bei Vertragsabschluss bereits eine Diagnose vorliegt oder Symptome aufgetreten sind. Zudem verzichtet Agila nach eigenen Angaben freiwillig auf Kündigungen im Leistungsfall.

Clara Bröcker, Head of Business Development bei der Agila Haustierversicherung, beschreibt die Zusammenarbeit so: „Wir haben Fressnapf als engagierten und zukunftsorientierten Akteur im Haustiersegment kennengelernt. Der unternehmenseigene Fokus auf das Wohl der Haustiere und ihrer Menschen ist überall spürbar, von der Unternehmensspitze bis in die einzelnen Filialen hinein. Dies deckt sich mit unserem eigenen Anspruch, Haustiere als Familienmitglieder bestmöglich abzusichern. Es erfüllt uns deshalb mit Stolz, mit unseren innovativen Versicherungen künftig Teil des Angebotes für die Fressnapfkundinnen und -kunden zu sein.“

Agila bringt dabei mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in die Zusammenarbeit ein. Das Unternehmen wurde 1994 in Hannover gegründet und zählt mit mehr als 400.000 bestehenden Verträgen zu den etablierten Spezialversicherern für Haustiere in Deutschland. Die Tierversicherungen von Agila sind für Fressnapfkundinnen und -kunden ab sofort über tierversicherung.fressnapf.de abschließbar.