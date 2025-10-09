Führungswechsel bei Perseus Technologies: Sören Brokamp übernimmt Geschäftsleitung

Das auf Cybersicherheitslösungen spezialisierte Unternehmen Perseus Technologies ordnet seine Führungsspitze neu. Zum Oktober übernimmt Sören Brokamp die Geschäftsführung und folgt damit auf Gerrit Knichwitz, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt. Brokamp wird künftig gemeinsam mit Chief Technology Officer Peter Hasenstab und Chief Operating Officer Robert Wilken die Geschicke des Unternehmens lenken.

Perseus dankt Gerrit Knichwitz für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Unter seiner Leitung habe sich das Unternehmen als wichtiger Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Versicherungswirtschaft und deren kleine und mittlere Unternehmenskunden etabliert.

Neuer Geschäftsführer mit Branchenexpertise

Sören Brokamp ist 40 Jahre alt und kommt von HDI, wo er als Leiter Produktmanagement und Underwriting Cyber tätig war. Er gilt als erfahrener Experte für Cybersicherheit mit umfassender Führungserfahrung in der Cyberversicherungsbranche und bringt nach Unternehmensangaben die nötige Expertise mit, um den eingeschlagenen Wachstumspfad fortzuführen und Perseus in einem sich schnell verändernden Marktumfeld weiterzuentwickeln.

Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam will Brokamp die Position von Perseus Technologies in der Versicherungsbranche stärken und neue Impulse in der digitalen Sicherheitslandschaft setzen.