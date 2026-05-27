Gewerbeversicherung in Echtzeit: Finanzchef24 und R+V starten digitale Sofortpolice

Finanzchef24 und R+V Versicherung haben eine digitale Sofortpolice für Gewerbekunden eingeführt. Kern der Neuerung: Das Münchener InsurTech erhält von der R+V Zeichnungsrechte und kann damit Versicherungsschein und Bestätigung unmittelbar bei Antragstellung ausstellen – ohne manuelle Prüfung durch den Versicherer. Gewerbetreibende erhalten ihre Police direkt per E-Mail, sobald der Antrag abgeschlossen ist.

Bislang erforderten viele Abschlüsse in der gewerblichen Versicherung eine Einzelfallprüfung, die mehrere Tage in Anspruch nehmen konnte. Mit der neuen Lösung entfällt diese Wartezeit vollständig. Über den Online-Rechner von Finanzchef24 schließen Unternehmer ihren Versicherungsvertrag ab und erhalten Police und Versicherungsbestätigung sofort per E-Mail.

Besonders relevant ist das für Gewerbetreibende, die kurzfristig einen Versicherungsnachweis benötigen – etwa weil ein neuer Auftrag es voraussetzt. „Viele Kunden brauchen den Nachweis sofort – genau das ermöglichen wir jetzt digital. Durch die Zeichnungsfreiheit verkürzen wir die klassische ‚Warteschleife‘. Besonders für Gewerbekunden mit kurzfristigem Bedarf – etwa, weil ein neuer Auftrag direkt abgesichert nachgewiesen werden muss – bietet die Sofortpolice eine entscheidende Zeitersparnis“, sagt Payam Rezvanian, Co-CEO von Finanzchef24.

Breite Abdeckung vom Handwerk bis zur IT

Die R+V hat Finanzchef24 die Zeichnungsfreiheit für rund 925 Betriebsarten eingeräumt – vom Handwerksbetrieb bis zum IT-Dienstleister. Damit steht der automatisierte Abschlussprozess von Beginn an einer breiten Zielgruppe offen. Der digitale Prozess lässt sich zudem auf weitere Betriebsarten ausweiten.

Burkhard Krüger, Abteilungsdirektor Haftpflicht bei der R+V, ordnet das Angebot ein: „Mit passgenauen Haftpflicht-Produkten schaffen wir dank der Sofortpolice eine zukunftssichere Versicherungslösung für klein- und mittelständische Unternehmen auf einer digitalen Abschlussstrecke.“

Vlad Barboni, Co-CEO von Finanzchef24, benennt das strategische Ziel: „Gemeinsam mit der R+V können wir digitale Prozesse schneller in den Markt bringen. Unser Ziel ist ein Abschlussprozess, der für Gewerbekunden möglichst unkompliziert funktioniert.“