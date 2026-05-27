Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Gewerbeversicherung in Echtzeit: Finanzchef24 und R+V starten digitale Sofortpolice

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Digitale Gewerbepolice
Foto: stock.adobe.com/Holo Pixel Studio
Finanzchef24 und R+V starten digitale Sofortpolice: Gewerbekunden erhalten Police für 925 Betriebsarten sofort per E-Mail.

Finanzchef24 und R+V Versicherung starten eine digitale Sofortpolice für Gewerbekunden: Police und Versicherungsbestätigung werden unmittelbar nach Antragstellung ausgestellt. Dank weitreichender Zeichnungsfreiheit entfällt die klassische Wartezeit – ein Schritt mit praktischen Folgen für Unternehmer mit kurzfristigem Absicherungsbedarf.

Finanzchef24 und R+V Versicherung haben eine digitale Sofortpolice für Gewerbekunden eingeführt. Kern der Neuerung: Das Münchener InsurTech erhält von der R+V Zeichnungsrechte und kann damit Versicherungsschein und Bestätigung unmittelbar bei Antragstellung ausstellen – ohne manuelle Prüfung durch den Versicherer. Gewerbetreibende erhalten ihre Police direkt per E-Mail, sobald der Antrag abgeschlossen ist.

Bislang erforderten viele Abschlüsse in der gewerblichen Versicherung eine Einzelfallprüfung, die mehrere Tage in Anspruch nehmen konnte. Mit der neuen Lösung entfällt diese Wartezeit vollständig. Über den Online-Rechner von Finanzchef24 schließen Unternehmer ihren Versicherungsvertrag ab und erhalten Police und Versicherungsbestätigung sofort per E-Mail.

Das könnte Sie auch interessieren:

Besonders relevant ist das für Gewerbetreibende, die kurzfristig einen Versicherungsnachweis benötigen – etwa weil ein neuer Auftrag es voraussetzt. „Viele Kunden brauchen den Nachweis sofort – genau das ermöglichen wir jetzt digital. Durch die Zeichnungsfreiheit verkürzen wir die klassische ‚Warteschleife‘. Besonders für Gewerbekunden mit kurzfristigem Bedarf – etwa, weil ein neuer Auftrag direkt abgesichert nachgewiesen werden muss – bietet die Sofortpolice eine entscheidende Zeitersparnis“, sagt Payam Rezvanian, Co-CEO von Finanzchef24.

Breite Abdeckung vom Handwerk bis zur IT

Die R+V hat Finanzchef24 die Zeichnungsfreiheit für rund 925 Betriebsarten eingeräumt – vom Handwerksbetrieb bis zum IT-Dienstleister. Damit steht der automatisierte Abschlussprozess von Beginn an einer breiten Zielgruppe offen. Der digitale Prozess lässt sich zudem auf weitere Betriebsarten ausweiten.

Burkhard Krüger, Abteilungsdirektor Haftpflicht bei der R+V, ordnet das Angebot ein: „Mit passgenauen Haftpflicht-Produkten schaffen wir dank der Sofortpolice eine zukunftssichere Versicherungslösung für klein- und mittelständische Unternehmen auf einer digitalen Abschlussstrecke.“

Vlad Barboni, Co-CEO von Finanzchef24, benennt das strategische Ziel: „Gemeinsam mit der R+V können wir digitale Prozesse schneller in den Markt bringen. Unser Ziel ist ein Abschlussprozess, der für Gewerbekunden möglichst unkompliziert funktioniert.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/gewerbeversicherung-in-echtzeit-finanzchef24-und-rv-starten-digitale-sofortpolice-718918/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.