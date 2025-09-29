Newsletter
Podcast
Videos
Suche

GDV: Wildunfälle kosten Kfz-Versicherer 2024 über eine Milliarde Euro

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Wildunfall, Lüneburger Heide
Foto: Smarterpix / Bildradar
Täglich gibt es rund 750 Kollisionen mit Wildtieren.

Wildunfälle haben die deutschen Kfz-Versicherer 2024 über eine Milliarde Euro gekostet. Die Schadenhöhen steigen kontinuierlich, vor allem durch teure Reparaturen. Zugleich nimmt im Herbst die Gefahr von Wildwechsel deutlich zu. Wie sich Autofahrer schützen können?

Die deutschen Autoversicherer haben 2024 Wildunfall-Schäden von mehr als 1,1 Milliarden Euro reguliert. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) registrierten die Unternehmen über 276.000 solcher Unfälle mit kaskoversicherten Fahrzeugen. „Die Kosten für Wildunfälle steigen seit Jahren rasant an, inzwischen zahlen die Versicherer im Schnitt rund drei Millionen Euro pro Tag“, sagt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des GDV. Die durchschnittliche Schadenhöhe erhöhte sich von 3.850 Euro im Jahr 2023 auf 4.100 Euro im Jahr 2024.

Reparaturkosten treiben Schäden nach oben

Als Hauptursachen für die steigenden Belastungen nennt der GDV wachsende Preise für Karosserieteile sowie höhere Stundensätze in Kfz-Werkstätten. Diese Kostenentwicklung betrifft nicht nur Wildunfälle, sondern fast alle Schadenarten in der Kfz-Versicherung. In der Folge mussten die Versicherer in den vergangenen zwei Jahren Verluste von rund fünf Milliarden Euro hinnehmen.

Parallel dazu nimmt die Zahl der Wildunfälle in bestimmten Jahreszeiten stark zu. Im Durchschnitt ereignen sich laut GDV täglich mehr als 750 Kollisionen mit Wildtieren. Besonders hoch ist das Risiko in den Monaten April und Mai sowie im Herbst von Oktober bis Dezember, wenn Wild vermehrt die Straßen kreuzt. Gefährlich sind vor allem die Dämmerungsstunden, wenn Sichtverhältnisse eingeschränkt sind.

Richtiges Verhalten im Ernstfall

Autofahrer sollten Warnschilder ernst nehmen und das Tempo vor allem an Wald- und Feldrändern reduzieren. Taucht Wild auf, gilt es, das Fernlicht abzublenden und die Geschwindigkeit zu verringern. Von abrupten Ausweichmanövern rät der GDV ab. „Die Kollision mit einem Baum oder einem anderen Fahrzeug ist in der Regel gefährlicher als der Zusammenstoß mit einem Tier“, so Käfer-Rohrbach.

Kommt es dennoch zu einem Unfall, sollten Betroffene die Unfallstelle sichern, die Polizei rufen und verletzte oder getötete Tiere nicht berühren. Zuständig für das Bergen sind Förster oder Jagdpächter. Für die Regulierung empfiehlt der GDV, Fotos vom Unfallort, vom Tier und vom Fahrzeug zu machen. Eine Wildunfallbescheinigung erleichtert zudem die weitere Schadenbearbeitung. Der Versicherer sollte in jedem Fall frühzeitig informiert werden, bevor das Fahrzeug repariert, verschrottet oder verkauft wird.

Versicherungsschutz bei Wildunfällen

Bei einem Zusammenstoß mit Haarwild wie Rehen oder Wildschweinen übernimmt die Teil- oder Vollkaskoversicherung die Reparaturkosten am eigenen Fahrzeug. Einige Anbieter haben den Versicherungsschutz mittlerweile ausgeweitet und decken auch Unfälle mit weiteren Tierarten oder generell mit Tieren aller Art ab. Für die Versicherten ist zudem wichtig: Ein Wildunfall wirkt sich nicht auf den Schadenfreiheitsrabatt aus.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/gdv-wildunfaelle-kosten-kfz-versicherer-2024-ueber-eine-milliarde-euro-704149/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.