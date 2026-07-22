Wodurch der KI-Boom aktuell gebremst wird

Während die Rohölpreise deutlich von ihren Höchstständen zurückgekommen sind, bleibt Energie für Europa ein unberechenbarer Risikofaktor. Das gilt vor allem aufgrund der Abhängigkeit von Flüssiggas (LNG), die sich auch bei der Wiederbefüllung der Speicher zeigt: Diese verläuft langsamer als im historischen Durchschnitt. Das Resultat ist, dass die Kosten für Wintergas nahe ihren Höchstständen verharren. Dies droht die europäische Inflation in den kommenden Monaten erneut anzuheizen und schränkt den Spielraum der EZB spürbar ein.

Zinsdruck in Europa: Die EZB und das Auseinanderdriften der Anleihemärkte

Die Märkte preisen hartnäckig mindestens eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank bis zum Herbst ein. Dieser geldpolitische Falkenkurs hat die Renditen über die gesamte Zinsstrukturkurve hinweg nach oben getrieben. Besonders brisant für den europäischen Anleihemarkt: Die Refinanzierungskosten zwischen Deutschland und anderen Mitgliedstaaten der Eurozone driften spürbar auseinander, was den haushaltspolitischen Druck in Südeuropa und Frankreich erhöht und die Fragmentierungsrisiken der Währungsunion zurück auf die Agenda bringt.

Technologie-Investitionen: Hohe Kapitalkosten bremsen den KI-Boom

Die weltweit anhaltend hohen Zinsen lasten schwer auf den Bewertungen risikoreicher Asset-Klassen und erschweren Unternehmen die Kapitalbeschaffung – insbesondere im kapitalintensiven Technologiesektor. Der durch KI angetriebene Investitionsboom (Capex-Boom) stößt an finanzielle Grenzen. Erste Ermüdungserscheinungen bei institutionellen Investoren sind unübersehbar: Wer in den letzten Monaten bei Neuemissionen von Technologie-Schwergewichten wie Google, SpaceX oder Cerebras eingestiegen ist, sitzt aktuell auf Buchverlusten.

Die Fed als globaler Taktgeber und Perspektiven für Realwerte

Über allem thront die US-Notenbank, die mit ihrer straffen Geldpolitik die globalen Liquiditätsbedingungen restriktiv hält. Sollte es jedoch zu einer spürbaren Abkühlung der Investitionen im Bereich KI kommen, könnte die Federal Reserve rasch zu einem zinslockernden Kurs gezwungen sein. Ein solcher Umschwung würde den US-Dollar schwächen, dem Euro Auftrieb verleihen und der EZB den Weg für eine lockerere Geldpolitik ebnen. Für klassische Realwerte sowie alternative Anlageklassen wie Kryptowährungen würde dies historisch betrachtet ein deutlich freundlicheres Marktumfeld eröffnen.