Schnellere BiPRO-Standards: k+m modernisiert digitale Makleranbindung

Die Konzept & Marketing GmbH (k+m) hat ihre technische Grundlage für die digitale Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern erneuert. Gemeinsam mit dem Technologiepartner b-tix wurde eine neue BiPRO-Architektur aufgebaut, die künftig von b-tix betrieben und weiterentwickelt wird. BiPRO-Schnittstellen – standardisierte Protokolle für den automatisierten Austausch von Dokumenten und Geschäftsvorfällen zwischen Versicherern und Maklersystemen – bildeten bislang das technische Rückgrat dieser Zusammenarbeit. Mit der bisherigen Lösung stieß k+m dabei an Grenzen.

Im Mittelpunkt der Modernisierung stand ein konkretes Ziel: Neue BiPRO-Normen sollen künftig schneller eingeführt werden können, ohne bestehende Prozesse zu beeinträchtigen. Die neue, cloudbasierte Plattform trennt dafür die internen Systeme von k+m klar von der technischen BiPRO-Abwicklung. Während k+m weiterhin die fachlichen Inhalte steuert, übernimmt b-tix die normgerechte Verarbeitung, den Betrieb und die laufende Weiterentwicklung der Architektur.

„Für uns war entscheidend, dass wir neue BiPRO-Standards künftig deutlich schneller umsetzen können. Gleichzeitig wollten wir unseren Partnern eine stabile und verlässliche Anbindung bieten“, sagt k+m-Geschäftsführer Mario Brehme.

Zentrale Überwachung und schnellere Reaktionszeiten

Im operativen Alltag bringt die neue Lösung mehr Transparenz und bessere Steuerungsmöglichkeiten. Übertragungen können zentral überwacht werden, im Störungsfall lässt sich schneller reagieren. Neue Anwendungsfälle oder zusätzliche Normen lassen sich schrittweise einführen, ohne tief in die internen Systeme eingreifen zu müssen.

Die Zusammenarbeit mit b-tix ist dabei langfristig angelegt. Einen ausführlichen Einblick in die technische Umsetzung des Projekts bietet b-tix in einem Blogbeitrag unter dem Titel „Plug-and-Play statt Spezialverkabelung: Standard-API für BiPRO“.