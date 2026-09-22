Kostenfalle Zahnarzt: Diese Rechte haben Patienten

Zahnschmerzen gehören zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden in Deutschland. Wer teurere Behandlungen wählt, zahlt oft drauf – doch Zahnärzte müssen frühzeitig über Kosten aufklären. Zwei Gerichtsurteile zeigen, wann Patienten sich wehren können.

Zahnschmerzen zählen laut Robert Koch-Institut zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden in Deutschland. Auch die aktuelle Deutsche Mundgesundheitsstudie benennt Karies und Parodontitis als zentrale Präventionsthemen. Die Arag-Experten weisen vor diesem Hintergrund auf Kosten und Patientenrechte bei Zahnbehandlungen hin.

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt bei Zahnbehandlungen die medizinisch notwendige Regelversorgung. Dazu gehören Kontrolluntersuchungen, einfache Füllungen und bestimmte Formen von Zahnersatz. Wer sich für hochwertigere Materialien oder ästhetisch anspruchsvollere Lösungen entscheidet, trägt die Mehrkosten selbst.

Zahnärzte sind nach Darstellung der Arag-Experten nicht nur medizinisch, sondern auch rechtlich zur Aufklärung verpflichtet. Nach Paragraf 630c Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch müssen Patienten informiert werden, sobald erkennbar ist, dass eine Behandlung ganz oder teilweise selbst zu zahlen ist. Diese Information muss laut Arag vor Behandlungsbeginn erfolgen und in Textform vorliegen, etwa als Heil- und Kostenplan bei größeren Eingriffen.

Aufklärungspflicht und Rechtsprechung

Die Rechtsprechung bestätigt diese Pflicht. Das Oberlandesgericht Celle entschied, dass ein Zahnarzt schadensersatzpflichtig sein kann, wenn er nicht ausreichend über die finanziellen Folgen einer Behandlung aufklärt (Aktenzeichen 1 U 15/16). Hat der Patient das Honorar bereits beglichen, richtet sich der Schadensersatz auf Rückzahlung. Hat er noch nicht gezahlt, muss er das Honorar nicht begleichen.

Auch während einer laufenden Behandlung gilt eine Informationspflicht. Kommt es zu erheblichen Mehrkosten, müssen Patienten darüber umgehend informiert werden. Die Gebührenordnung für Zahnärzte schreibt diese Transparenz vor, wenn sich der Behandlungsaufwand deutlich erhöht.

Solche Mehrkosten entstehen laut Arag etwa, wenn eine Behandlung mehr Zeit beansprucht als geplant, zusätzliches Material nötig wird oder sich der Eingriff als medizinisch komplizierter erweist als zunächst angenommen. Erfolgt in solchen Fällen keine ordnungsgemäße Aufklärung über die zusätzlichen Kosten, kann der Vergütungsanspruch des Zahnarztes gekürzt werden.

Behandlungsalternativen und Vorsorge

Gibt es mehrere medizinisch sinnvolle Behandlungsoptionen mit unterschiedlichen Kosten, müssen Zahnärzte auch günstigere Alternativen kommunizieren. Erfolgt dies nicht, ist die Einwilligung unwirksam und der Zahnarzt verliert seinen Vergütungsanspruch, entschied das Oberlandesgericht Hamm (Aktenzeichen 26 U 35/13).

Vorsorge begrenzt Kosten wirksam. Dazu zählen regelmäßige Kontrolltermine beim Zahnarzt ebenso wie gründliche Zahnpflege zu Hause, also Zähneputzen morgens und abends mit fluoridhaltiger Zahnpasta sowie die Reinigung der Zahnzwischenräume.

Wer sein Bonusheft lückenlos führt, erhält bei Zahnersatz höhere Zuschüsse der Krankenkasse. Dieser Bonus bezieht sich ausschließlich auf die Regelversorgung, höherwertige Versorgungen bleiben auch mit Bonusheft mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die Arag-Experten weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Krankenkassen ab 2027 weniger für Zahnersatz zahlen und Versicherte sich auf höhere Eigenanteile einstellen müssen.

Zahnzusatzversicherung und weitere Optionen

Hohe Eigenanteile lassen sich unter Umständen durch eine Zahnzusatzversicherung abfedern. Je nach Tarif können Kosten für Inlays, Kronen, Implantate oder professionelle Zahnreinigungen teilweise oder vollständig übernommen werden. Die Arag-Experten raten, sich frühzeitig zu informieren, da bereits bestehende Zahnschäden in der Regel nicht mitversichert sind.

Verbraucher haben laut dem Versicherer das Recht, vor größeren Eingriffen eine Zweitmeinung einzuholen. Ratenzahlungen sind bei vielen Zahnarztpraxen möglich und können helfen, finanzielle Belastungen zu verteilen. Zahnbehandlungen im Ausland sollten sorgfältig abgewogen werden, da günstige Preise durch Reise- und Folgekosten, unterschiedliche Qualitätsstandards oder Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Ansprüchen im Streitfall relativiert werden können.