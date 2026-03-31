GKV unter Reformdruck: Kommission legt Maßnahmen gegen Beitragsanstieg vor

Die finanzielle Schieflage der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) rückt zunehmend in den Fokus der Politik. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hat nun ein umfassendes Maßnahmenpaket vorgelegt: 66 Vorschläge sollen das System um bis zu 42 Milliarden Euro entlasten und drohende Beitragssprünge verhindern. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigte an, auf dieser Basis bis Ende Juli ein konkretes Reformpaket vorzulegen.

Druck auf Beiträge wächst

Hintergrund ist eine sich weiter öffnende Finanzierungslücke. Bereits für das Jahr 2027 wird ein Defizit von rund 15 Milliarden Euro erwartet. Gleichzeitig steigen die Ausgaben der Kassen seit Jahren deutlich schneller als die Einnahmen. Ziel der Kommission war es daher bewusst, Einsparpotenziale über diese Summe hinaus aufzuzeigen, um der Politik ausreichend Handlungsspielraum zu geben.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist eine stärkere Ausgabendisziplin im System. So sollen Vergütungen für Ärzte, Kliniken und Pharmaunternehmen künftig nicht stärker wachsen als die Einnahmen der GKV. Allein in diesem Bereich sieht die Kommission Einsparpotenziale von bis zu 19 Milliarden Euro.

Patienten und Staat ebenfalls in der Pflicht

Neben Leistungserbringern nimmt das Konzept auch Versicherte und den Staat stärker in die Verantwortung. Für Patienten könnten zusätzliche Belastungen von bis zu 4,1 Milliarden Euro entstehen, etwa durch höhere Zuzahlungen bei Medikamenten.

Zugleich rückt die Kommission steuerpolitische Maßnahmen in den Fokus. Vorgeschlagen werden höhere Abgaben auf Tabak und Alkohol sowie eine gestaffelte Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Die daraus generierten Mehreinnahmen sollen direkt der GKV zufließen. Einen besonders großen Hebel sehen die Experten zudem in der vollständigen Finanzierung sogenannter versicherungsfremder Leistungen durch den Bund – etwa bei der Gesundheitsversorgung von Bürgergeldempfängern. Hier wird ein Entlastungspotenzial von rund zwölf Milliarden Euro veranschlagt.

Breite Zustimmung – aber auch Kritik

In der Branche stoßen die Vorschläge überwiegend auf Zustimmung. Der Verband der Ersatzkassen (vdek) spricht von „mutigen, klugen und notwendigen“ Maßnahmen und begrüßt insbesondere die Rückkehr zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik. Diese sei zentral, um die Beitragsentwicklung nachhaltig zu stabilisieren und gleichzeitig das Leistungsniveau zu sichern.

Auch die Barmer bewertet die Vorschläge grundsätzlich positiv. Vorstandschef Christoph Straub betont, dass insbesondere die Ausgabenseite konsequent adressiert werden müsse. Krankenhäuser, Ärzte und Pharmaindustrie stünden in der Verantwortung, zur Stabilisierung beizutragen.

Kritischer sieht Straub jedoch einzelne Vorschläge, die Versicherte direkt betreffen. Höhere Zuzahlungen oder Eingriffe in die beitragsfreie Familienversicherung seien „bittere Pillen“, die sich vermeiden ließen, wenn die strukturellen Kostenprobleme konsequent angegangen würden.

Politischer Kraftakt steht bevor

Gesundheitsministerin Warken betonte, dass es keine einseitige Belastung der Versicherten geben werde. Die Grundpfeiler des solidarischen Systems stünden nicht zur Disposition. Vielmehr gehe es darum, Einnahmen und Ausgaben wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die hohe Versorgungsqualität langfristig zu sichern.

Gleichzeitig stellt sich die Ministerin auf intensive politische Debatten ein. Angesichts der Vielzahl an Eingriffsmöglichkeiten – von Steuererhöhungen bis zu Leistungskürzungen – gilt das Reformvorhaben als konfliktträchtig.

Mit dem Bericht der Kommission liegt nun jedoch ein umfassender Instrumentenkasten vor. Welche Maßnahmen daraus tatsächlich umgesetzt werden, entscheidet sich in den kommenden Monaten im politischen Prozess. Klar ist: Ohne tiefgreifende Reformen dürfte die Stabilisierung der GKV-Beiträge kaum gelingen. (Quellen: dpa-AFX/Barmer/vdek)