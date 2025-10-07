Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

Glänzende Chancen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Florian Sonntag
Frank O. Milewski, Chefredakteur Cash.

Edelmetalle sind seit Jahrhunderten ein Symbol für Sicherheit und Beständigkeit. Auch 2025 zeigt sich: Diese Rolle ist aktueller denn je. In einer Welt, die von geopolitischen Spannungen, hohen Schuldenständen und technologischen Umbrüchen geprägt ist, behalten Gold, Silber, Platin und Palladium ihre Anziehungskraft – und eröffnen Anlegern wie Beobachtern spannende Perspektiven.

Die Bestandsaufnahme fällt eindrucksvoll aus: Gold bewegt sich in Rekordregionen, getragen von massiven Zentralbankkäufen und dem anhaltenden Wunsch nach Stabilität. Es bestätigt damit seinen Status als Krisenmetall und bleibt zugleich das Barometer für das Vertrauen in die Weltwirtschaft. 

Silber erlebt einen nachhaltigen Bedeutungszuwachs. Es ist nicht nur ein klassischer Schutzanker, sondern längst auch Schlüsselmetall der Energiewende – unverzichtbar für Photovoltaik und moderne Elektronik. Platin wiederum rückt stärker ins Bewusstsein, weil strukturelle Angebotsengpässe und sein historisch günstiges Preisniveau Raum für Aufholpotenzial bieten. Selbst Palladium, obwohl unter Druck durch den Umstieg auf Elektromobilität, bleibt eine wertvolle Ressource mit Bedeutung in Nischenanwendungen. Die Perspektive ist daher ermutigend: Edelmetalle sind nicht bloß Rückzugsort in Krisen, sondern zugleich Teil der Lösung für Zukunftsfragen. Während Gold Vertrauen und Stabilität verkörpert, bringt Silber den Schub der technologischen Transformation. Platin zeigt, dass Knappheit Chancen birgt, und Palladium erinnert daran, wie dynamisch Märkte sich entwickeln können. 

Gemeinsam spiegeln sie die großen Trends unserer Zeit – und verdeutlichen, dass Wandel nicht nur Risiken, sondern auch Möglichkeiten eröffnet. Was bedeutet das im Kern? Edelmetalle sind mehr als eine Anlageklasse. Sie sind ein Seismograph für globale Entwicklungen, ein Garant für Diversifikation und ein Hoffnungsträger in Transformationsprozessen.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Gold & Edelmetalle. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/glaenzende-chancen-703573/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.