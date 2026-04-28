Mit edelmetalle.de ist eine neue Web-App für die Verwaltung physischer Edelmetalle gestartet. Nach einer sechsmonatigen Testphase steht das Angebot nun Anlegerinnen und Anlegern vollständig zur Verfügung.

Das Tool richtet sich an Privatinvestoren, die Bestände an Gold, Silber, Platin und Palladium strukturiert erfassen und auswerten möchten. Die Anwendung bündelt Portfolioübersicht, Analysefunktionen und Marktdaten in einer webbasierten Lösung.

Anders als viele manuelle Übersichten oder Excel-Tabellen soll edelmetalle.de nicht nur theoretische Kurse anzeigen. Die Bewertung erfolgt nach Unternehmensangaben auf Basis aktueller Ankaufspreise geprüfter Händler.

Digitale Verwaltung physischer Edelmetalle

Die Web-App zeigt Nutzern ihre Edelmetallbestände in einer Portfolioansicht. Hinzu kommen Analysefunktionen, die bei Anlageentscheidungen unterstützen sollen. Die Oberfläche orientiert sich laut Anbieter an gängigen Online-Banking-Anwendungen.

Hinter edelmetalle.de steht das Vergleichsportal Gold.de, betrieben von der Adeos Media GmbH mit Sitz in Laichingen. Gold.de wurde 2009 gegründet und listet nach eigenen Angaben mehr als 40.000 Produktpreise geprüfter Edelmetallhändler.

Zu den auf Gold.de gelisteten Anbietern zählen unter anderem Degussa, Philoro, Pro Aurum und Reisebank. Die Händler müssen laut Betreiber festgelegte Kriterien erfüllen und sich über mehrere Jahre am Markt bewährt haben.

Gold.de erweitert Angebot für Anleger

„Über die Jahre haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele Anleger ihre Edelmetalle nicht praktisch und übersichtlich verwalten“, erklärt Geschäftsführer Korbinian G. Penzkofer. „edelmetalle.de ist für uns mehr als nur ein Tool – es ist ein konsequenter nächster Schritt. Wir wollen Anlegern die Möglichkeit geben, ihre physischen Edelmetalle genauso einfach zu verwalten wie ein Girokonto – mit maximaler Transparenz, Sicherheit und Kontrolle.“

Nach Angaben des Unternehmens stehen Datensicherheit, Nutzerorientierung, Anonymität und Vertrauen im Mittelpunkt. Die Plattform wurde mit einem interdisziplinären Team entwickelt und während der Testphase weiter angepasst.

Weitere Funktionen befinden sich laut Adeos Media bereits in Planung. Der Anbieter will den Funktionsumfang der Plattform weiter ausbauen.