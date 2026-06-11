Musk-IPO: Warum der größte Börsengang des Jahres den Markt auf die Probe stellt

Das große Raumfahrtspektakel als Wette auf die Zukunft von Elon Musk soll morgen an der Börse ein großes Feuerwerk entfachen. Wie ist das Risiko eines etwas weniger euphorischen Start als allgemein angenommen?

Rechtsanwältin Dr. Katharina Stüber, Kapitalmarkt-Expertin bei Baker McKenzie, kommentiert:

„Ein IPO in volatilen Zeiten wie diesen ist mit erheblichen Ungewissheiten verbunden. Die geopolitische Situation hat massive Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Das macht die Bewertung und damit auch die Erfolgsaussichten sehr schwer. Im Vorfeld sind offenbar Mittel aus bisherigen Investitionen abgeflossen, um Liquidität für die Zeichnung dieses großen IPOs zur Verfügung zu haben. Das hat negative Auswirkungen auf viele bereits notierte Titel gehabt. Daher treffen hier gegenläufige Aspekte aufeinander: Ein erfolgreicher IPO in der aktuellen Zeit wird positive Signale für weitere geplante Börsengänge geben können. Allerdings absorbiert ein derart großer Börsengang auch liquide Mittel. Das dürfte dazu führen, dass es weitere große Börsengänge in naher Zukunft schwer haben könnten. Kleinere IPO, insbesondere in aktuell besonders gefragten Branchen, könnten aber von den positiven Signalen profitieren.

Jedenfalls ist klar, dass wir zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen weitere Börsengänge und auch Kapitalerhöhungen benötigen werden. Dafür ist ein starker, solider und resilienter Kapitalmarkt besonders wichtig.“