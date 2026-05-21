Goldbesitz: Viele Anleger kennen den aktuellen Wert nicht

Irgendwo liegt es: in der Schublade, im Tresor, im Gefrierfach. Ein Krügerrand. Ein 50-Gramm-Barren. Vielleicht die Münzen von Opa. Gekauft in besseren Zeiten – oder in schlechten als Absicherung.

Aber was ist es heute wert? Nicht was der Börsenkurs sagt. Sondern was ein Händler dir morgen früh wirklich dafür zahlen würde. Die meisten Anleger wissen es nicht. Und das in einem Jahr, in dem Gold Geschichte geschrieben hat.

Die Zahlen sind eindeutig

Im ersten Quartal 2026 haben Privatanleger weltweit so viele Goldbarren und Goldmünzen gekauft wie seit Jahren nicht. 474 Tonnen – ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das zweitstärkste Quartal aller Zeiten, so der World Gold Council. Wert: 193 Milliarden Dollar. Rekord.

Und trotzdem: Der Goldpreis stagniert. Seit fünf Wochen Seitwärtsbewegung. Der Iran-Konflikt, der eigentlich den Preis treiben müsste, tut das Gegenteil – weil er die Inflation anheizt, die Fed in der Warteschleife hält und Gold als zinsloses Asset unter Druck setzt.

Was bleibt, ist Unsicherheit. Und die Frage: Was ist mein Gold in diesem Markt gerade wirklich wert?

Die Antwort – kostenlos, in Sekunden

Genau das hat Korbinian G. Penzkofer erlebt. Sein Unternehmen Gold.de, Deutschlands größtes Edelmetall-Vergleichsportal, beobachtet seit Jahren dasselbe Muster: „Viele Anleger kaufen Gold und verlieren es dann aus den Augen. Sie schauen auf den Börsenkurs – aber das ist nicht der Preis, den sie beim Verkauf bekommen.“ Der Unterschied kann erheblich sein. Zwischen dem offiziellen Spotpreis und dem tatsächlichen Händler-Ankaufspreis liegen je nach Produkt und Anbieter oft mehrere Prozent. Sein neues Tool edelmetalle.de schließt diese Lücke: Münze oder Barren eingeben, Menge, Jahrgang und Stückelung angeben – und sofort erscheint der echte Portfoliowert, berechnet auf Basis von über 40.000 aktuellen Produktpreisen geprüfter Händler. Kostenlos. Anonym. Sicher.

Und für alle, die leicht vergessen, wo sie ihr Gold lagern, gibt es eine praktische Funktion: Sie können einen Lagerort je Produkt eingeben und finden es so jederzeit wieder.

Was tun – halten, kaufen, verkaufen?

Goldman Sachs hält trotz der aktuellen Schwächephase an einem Jahresziel von 5.400 Dollar je Unze fest. Die Logik: Sobald die Märkte akzeptieren, dass die Fed die Inflation nicht brechen kann, dürfte Gold wieder anziehen.

Wann das ist, weiß niemand. Aber wer weiß, was er hat, kann zumindest eine informierte Entscheidung treffen.

Autor Korbinian Penzkofer ist Geschäftsführer von Gold.de.