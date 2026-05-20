Altersvorsorgedepot: Oddo BHF AM und Xaver Group starten gemeinsame Plattform

Oddo BHF Asset Management und die Xaver Group haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel ist der Aufbau einer digitalen White-Label-Plattform rund um das neue Altersvorsorgedepot. Die Zusammenarbeit richtet sich an Banken, Versicherungen, unabhängige Finanzberater sowie Non-Financial-Unternehmen, die ihren Kunden künftig eigene Vorsorgeprodukte anbieten wollen.

Im Kern verbindet die Kooperation die Investmentexpertise von Oddo BHF Asset Management mit der technologischen Infrastruktur der Xaver Group. Das Kölner Fintech ist ein BaFin-regulierter Vermögensverwalter und stellt eine modulare, skalierbare Plattform bereit – von der Produktzertifizierung und dem White-Label-Management über hybride Vertriebsstrecken bis hin zu KI-gestützten After-Sales-Prozessen. Partner erhalten damit eine End-to-End-Lösung, die regulatorische Anforderungen abdeckt und die Markteinführung neuer Produkte innerhalb bestehender Vertriebs- und Kundenprozesse beschleunigt.

Die Plattform ist nach eigenen Angaben bereits heute in der Lage, die künftigen regulatorischen und administrativen Anforderungen an Altersvorsorgekonten abzubilden. Produkte wie das Standarddepot und das Altersvorsorgedepot können als White-Label-Lösung bereitgestellt werden. Darüber hinaus unterstützt die Infrastruktur den Launch von Kinderdepots und der Frühstart-Rente sowie die Wiederanlage auslaufender Versicherungsverträge.

Markteintritt noch vor der gesetzlichen Reform

Erste Partnerunternehmen planen bereits 2026 mit sogenannten Altersvorsorgedepot-Brückenprodukten live zu gehen. Diese Produkte erfüllen schon jetzt die Kapitalanlage-Anforderungen des künftigen Altersvorsorgedepots und sollen zum 1. Januar 2027 automatisch in das regulierte Format überführt werden. In der zweiten Jahreshälfte 2026 wird zudem ein integrierter Riester-Vergleichs- und Wechselservice verfügbar sein. Damit können Institute sowohl eigene Bestandskunden als auch Riester-Sparer anderer Anbieter aktiv beraten und den Produktwechsel strategisch vorbereiten.

Dr. Stefan Steurer, Mitglied der Geschäftsführung von Oddo BHF Asset Management, betont die strategische Dimension: „Die für 2027 geplante Reform der privaten Altersvorsorge ist ein Gamechanger. Mit dieser erweiterten Partnerschaft wollen wir den Markt für private kapitalgedeckte Altersvorsorgelösungen aktiv und langfristig mitgestalten.“

Steffen Orlowski, Head of Insurance Wholesale Germany & Austria von Oddo BHF Asset Management, ergänzt: „Die Partnerschaft zwischen Oddo BHF Asset Management und der Xaver Group steht für einen neuen Standard in der digitalen Altersvorsorge – mit einem klaren gemeinsamen Ziel: nachhaltigen Mehrwert für Kunden und Partner zu schaffen.“

White-Label ohne Einschränkung durch Legacy-Technologie

Max Bachem, Gründer und CEO von Xaver, beschreibt das Angebot aus Partnersicht: „Die Rentenreform ist der Startschuss für eine neue Ära der Altersvorsorge in Deutschland. Mit Xaver liefern wir sowohl die Beratungs- und Vertriebsplattform als auch die modernste Asset-Management-Infrastruktur zum Launch und Betrieb wettbewerbsstarker Produkte. Als White-Label-Provider ermöglichen wir unseren Partnern Altersvorsorgedepots zu launchen, die durch Kosteneffizienz, starke Endkunden- und Beraterstrecken und Zugang auch zu Private Markets Vorteile generieren, ohne von der eigenen Legacy-Technologie eingeschränkt zu sein.“