Hannover Leasing bringt nach langer Pause neuen Publikums-Immobilienfonds

Hannover Leasing bringt mit dem Publikums-AIF HL Invest neustädter, Gießen GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ein neues Angebot an den Markt. Der Fonds investiert in das Versorgungszentrum „Neustädter“ in der Innenstadt von Gießen, das nach einer umfassenden Revitalisierung mit Investitionen von über 40 Millionen Euro über mehr als 60 Mieter verfügt – von Lebensmitteleinzelhandel über Fitness und Gastronomie bis zu Kinderbetreuung und Dienstleistungen. Im Sommer 2025 eröffnete Decathlon eine Filiale mit rund 3.200 Quadratmetern.

Ein integriertes Parkhaus mit mehr als 1.000 Stellplätzen stellt nach Angaben des Unternehmens das größte innerstädtische Parkhaus der Stadt und fungiert als Mobilitätshub für Gießen und die Region.

Der Fonds ist als geschlossener inländischer Publikums-AIF nach KAGB konzipiert und investiert mittelbar in das Objekt. Vorgesehen ist eine durchschnittliche Ausschüttung von rund sieben Prozent pro Jahr vor Steuern. Über eine Mindestlaufzeit von zehn Jahren kalkuliert Hannover Leasing mit einem prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 178 Prozent.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds beträgt rund 68 Millionen Euro. Das Ziel-Eigenkapitalvolumen beläuft sich auf bis zu 30,15 Millionen Euro zuzüglich Agio. Die Mindestbeteiligung liegt bei 20.000 Euro plus fünf Prozent Ausgabeaufschlag.

Durch Corestate-Krise beeinträchtigt

Hannover Leasing zählt zu den ältesten und vom historischen Volumen größten Anbietern geschlossener Fonds in Deutschland, war aber zuletzt durch eine Krise der Muttergesellschaft Corestate beeinträchtigt, die Ende 2022 kurz vor der Insolvenz stand und eine umfangreiche Restrukturierung durchlaufen musste.

Die Mitteilungen auf der Website von Corstate lassen darauf schließen, dass die Restrukturierung inzwischen abgeschlossen ist. Hannover Leasing scheint demnach das einzige verbliebene Tochterunternehmen von Corestate zu sein. Geschäftsführer von Hannover Leasing sind heute die langjährig in der Branche bekannten Oliver Priggemeyer (CEO) und Stefan Ziegler (CIO) sowie Frank Danielzik (CFO). Priggemeyer war zuvor unter anderem für Hamburg Trust und IVG tätig, Ziegler 25 Jahre bei KGAL.

Hannover Leasing wurde 1981 gegründet und hat laut Website seitdem über elf Milliarden Euro Eigenkapital eingeworben und ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 23 Milliarden Euro für private und institutionelle Investoren realisiert. Das Volumen der Assets under Management wird mit mehr als sechs Milliarden Euro angegeben. Hannover Leasing verfügt seit 2014 über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mit entsprechender BaFin-Zulassung und wurde Ende 2016 zu 94,9 Prozent von Corestate übernommen.