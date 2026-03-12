Hanse Merkur erweitert PKV-Angebot für Beamte um Hochleistungstarif

Die Hanse Merkur baut ihr Angebot in der privaten Krankenversicherung für Beamte aus. Nach dem Marktstart des Tarifs „Be Fit Smart“ im Dezember 2025 führt der Versicherer nun den „Be Fit Best“ ein. Das neue Produkt richtet sich an Beamte mit hohen Anforderungen an medizinische Leistungen und erweitert die modulare Tarifwelt im Beihilfesegment.

Beide Tarife sind auf die Systematik der Beihilfe abgestimmt und sollen die Leistungen des Dienstherrn über verschiedene Lebensphasen hinweg ergänzen. Der Hamburger Versicherer setzt dabei auf eine Tarifarchitektur, die unterschiedliche Leistungsniveaus und individuelle Anpassungen ermöglicht.

Ein zentrales Element der neuen Tarifwelt ist ein Rückerstattungssystem für leistungsfreie Jahre. Kunden erhalten eine garantierte Beitragsrückerstattung von bis zu 1.200 Euro jährlich. Zusätzlich kann eine erfolgsabhängige Rückerstattung von bis zu 500 Euro pro Jahr gewährt werden, abhängig von der Zahl der leistungsfreien Jahre.

Rückerstattung auch bei Vorsorgeleistungen

Die Beitragsrückerstattung wird auch dann gewährt, wenn Versicherte gesetzliche Vorsorgeprogramme in Anspruch nehmen. Damit sollen präventive Maßnahmen nicht zu finanziellen Nachteilen führen. Im Tarif „Be Fit Best“ sind darüber hinaus Vorsorgeleistungen enthalten, die über den gesetzlichen Rahmen hinausgehen. Ziel ist es, präventives Verhalten stärker zu fördern und zugleich zusätzliche Leistungen für Versicherte bereitzustellen.

„Mit der Mission Beamte erschließen wir eine neue Zielgruppe und verfolgen damit einen langfristig angelegten strategischen Ansatz“, sagt Eric Bussert, Vorstand Vertrieb und Marketing der Hanse Merkur. „Der Beamtenmarkt stellt besondere Anforderungen – etwa durch die Beihilfesystematik und föderalen Unterschiede. Auf dieser Basis haben wir eine klar strukturierte Tarifwelt entwickelt, die sowohl wirtschaftlich attraktive Lösungen als auch leistungsstarke Hochleistungsangebote bietet.“

Hochleistungstarif mit modularer Struktur

Mit „Be Fit Best“ positioniert sich die Hanse Merkur im Hochleistungssegment der Beihilfe-PKV. Wie auch „Be Fit Smart“ ist der Tarif modular aufgebaut und erlaubt eine flexible Gestaltung. Versicherte können beispielsweise stationäre Wahlleistungen oder Beihilfeergänzungsbausteine individuell ergänzen und miteinander kombinieren. Dadurch sollen unterschiedliche Leistungsbedürfnisse und Versorgungssituationen abgedeckt werden.

Im Vergleich zu Be Fit Smart bietet Be Fit Best ein erweitertes Leistungsspektrum in allen medizinischen Bereichen. Dazu gehören unter anderem Erstattungen, die über die Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte hinausgehen. „Unser Anspruch ist es, Beamte nicht punktuell, sondern über Jahrzehnte hinweg zu begleiten“, sagt Bussert. „Mit der neuen Tarifwelt schaffen wir die Grundlage für eine nachhaltige Positionierung im Beamtensegment – mit klaren Leistungen, transparenter Tarifstruktur und langfristig stabiler Beitragsentwicklung.“