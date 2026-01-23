Hep Global meldet deutliche Ergebniswende im Geschäftsjahr 2025

Der international tätige Solarparkentwickler Hep Global hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatz und Ergebnis spürbar verbessert. Nach vorläufigen, noch ungeprüften Konzernzahlen stieg der Umsatz von 43,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 45,4 Millionen Euro. Damit lag das Unternehmen innerhalb der zuletzt kommunizierten Prognosespanne von 45 bis 55 Millionen Euro.

Deutlich stärker fiel die Entwicklung auf der Ergebnisseite aus. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte im Berichtsjahr 12,7 Millionen Euro, nach minus 4,8 Millionen Euro im Jahr zuvor. Damit lag das Ebit nicht nur klar über dem Vorjahreswert, sondern auch am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite von 5 bis 15 Millionen Euro.

Wie in den vergangenen Jahren entfiel der Großteil der Erlöse und Erträge auf die zweite Jahreshälfte. Projektentwicklungen und -verkäufe werden bei Hep Global typischerweise zwischen Juli und Dezember abgeschlossen, was zu einer ausgeprägten Saisonalität im Geschäftsverlauf führt.

Die operative Trendumkehr basiert vor allem auf zusätzlichen Projektverkäufen sowie Fortschritten bei laufenden Solarprojekten in Europa. Diese Entwicklungen führten über das Gesamtjahr hinweg zu einer deutlich verbesserten Ertragslage.

Belastet wurde das ausgewiesene Ergebnis durch einmalige, nicht nachhaltige Sondereffekte in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Dabei handelte es sich um Währungseffekte sowie nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen. Bereinigt um diese Effekte ergibt sich ein Ebit von 18,3 Millionen Euro.

Vor dem Hintergrund einer gut gefüllten Projektpipeline rechnet das Unternehmen auch in den kommenden Jahren mit einer positiven Geschäftsentwicklung. Die Umsetzung laufender Vorhaben schreitet nach Unternehmensangaben planmäßig voran.