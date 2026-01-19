Newsletter
Historischer Meilenstein: Gold steigt über 4.000 Euro

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: SmarterPix/Baloncici
Goldpreis steigt und steigt

Der Goldpreis setzt seinen Aufwärtstrend fort und markiert einen weiteren historischen Meilenstein. Nach dem Überschreiten der 4.000 US-Dollar im Herbst erreicht das Edelmetall nun auch die Marke von 4.000 Euro je Feinunze. Für die Vermögensplanung gewinnt Gold damit erneut an Bedeutung. Doch was steckt hinter dieser Entwicklung?

Der Goldpreis befindet sich zu Beginn des Jahres auf einem neuen Rekordniveau. Nachdem der Kurs im Oktober 2025 erstmals über 4.000 US-Dollar je Feinunze gestiegen war, wurde nun auch die Schwelle von 4.000 Euro erreicht. Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die Gold seit mehreren Jahren prägt.

Der Preisanstieg spiegelt ein Umfeld wider, das von geopolitischen Spannungen, strukturellen wirtschaftlichen Veränderungen und anhaltender Unsicherheit an den Finanzmärkten gekennzeichnet ist. In solchen Phasen rückt Gold traditionell als Sachwert in den Fokus, der unabhängig von einzelnen Währungen oder politischen Entscheidungen bewertet wird.

Für Anlegerinnen und Anleger gewinnt das Edelmetall dadurch erneut an Relevanz als Bestandteil einer langfristig ausgerichteten Vermögensstruktur. Gold dient dabei weniger der kurzfristigen Rendite, sondern vor allem der Stabilisierung und dem Werterhalt über längere Zeiträume.

Gold als Absicherung in unsicheren Zeiten

Physisches Gold gilt seit Generationen als bewährter Wertspeicher. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche wird seine Funktion als Absicherung gegen Kaufkraftverluste und systemische Risiken betont. Der aktuelle Preisstand unterstreicht diese Rolle und zeigt, wie stark die Nachfrage nach verlässlichen Sachwerten ist.

Vor diesem Hintergrund rückt auch die strategische Beimischung von Gold in der Vermögensplanung stärker in den Blick. Je nach individueller Ausgangslage kann das Edelmetall zur Absicherung bestehender Vermögenswerte oder zum langfristigen Vermögensaufbau eingesetzt werden.

Marktbeobachter richten den Blick nun auf die weiteren Einflussfaktoren für den Goldpreis. Dazu zählen unter anderem geldpolitische Entscheidungen, die Entwicklung der Inflation sowie das Vertrauen in bestehende Finanzsysteme. Die kommenden Monate dürften zeigen, welche Impulse den Goldmarkt weiter prägen.

