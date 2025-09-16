Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

Hitliste Maklerpools: 1:1 Assekuranzservice will mehr Freiräume schaffen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: 1:1 AG
Konrad Höfer, 1:1 AG

Die 1:1 Assekuranzservice stellt 2025 ihren Service für Maklerinnen und Makler neu auf. Daneben hebt Marketing- und Vertriebsvorstand Konrad Höfer unter anderem den hauseigenen Assekuradeur sowie „innovative Vergütungshighlights“ hervor.

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online (gekürzt lediglich um rein werbliche Passagen ohne Informationsgehalt). Heute Konrad Höfer, Vorstand Marketing & Vertrieb der 1:1 AG (Platz 10): 

Das könnte Sie auch interessieren:

„Wir haben uns in diesem Jahr gezielt den Bedürfnissen unserer Maklerinnen und Makler verschrieben und bieten ein neues, vollumfängliches Servicekonzept auf höchstem Niveau an. Mit unserem neuen Maklersupport schaffen wir mehr Freiräume für eine individuelle Unterstützung, ermöglichen den Kontakt mit Fachspezialisten und liefern maßgeschneiderte Lösungen für eine bedarfsgerechte Beratung. 

Dabei legen wir großen Wert auf den Einsatz modernster, technischer Möglichkeiten und setzen im Rahmen der digitalen Vertragsoptimierung über unseren hauseigenen Assekuradeur, der Askuma AG, auch auf die Nutzung von KI. Zusätzlich haben wir exklusiv für unsere Maklerinnen und Makler neue, innovative Vergütungshighlights geschaffen.“

Zum Artikel „Hitliste der Maklerpools 2025: Fonds Finanz bleibt an der Spitze“

Zur Hitliste Maklerpools

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/hitliste-maklerpools-11-assekuranzservice-will-mehr-freiraeume-schaffen-702475/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.