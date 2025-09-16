Hitliste Maklerpools: 1:1 Assekuranzservice will mehr Freiräume schaffen

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online (gekürzt lediglich um rein werbliche Passagen ohne Informationsgehalt). Heute Konrad Höfer, Vorstand Marketing & Vertrieb der 1:1 AG (Platz 10):

„Wir haben uns in diesem Jahr gezielt den Bedürfnissen unserer Maklerinnen und Makler verschrieben und bieten ein neues, vollumfängliches Servicekonzept auf höchstem Niveau an. Mit unserem neuen Maklersupport schaffen wir mehr Freiräume für eine individuelle Unterstützung, ermöglichen den Kontakt mit Fachspezialisten und liefern maßgeschneiderte Lösungen für eine bedarfsgerechte Beratung.

Dabei legen wir großen Wert auf den Einsatz modernster, technischer Möglichkeiten und setzen im Rahmen der digitalen Vertragsoptimierung über unseren hauseigenen Assekuradeur, der Askuma AG, auch auf die Nutzung von KI. Zusätzlich haben wir exklusiv für unsere Maklerinnen und Makler neue, innovative Vergütungshighlights geschaffen.“

