Hitliste Maklerpools: BCA setzt auf Unabhängigkeit

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Vorstand Bastian Roeder
Foto: BCA
Bastian K. Roeder, BCA

Der Markt der Maklerpools steht unter starkem Veränderungsdruck: Immer mehr Investoren drängen in den Sektor. "Die Spielregeln für Makler wandeln sich", sagt BCA-Vorstand Bastian K. Roeder und betont die Unabhängigkeit des Unternehmens und seiner Vertriebspartner.

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute Bastian K. Roeder, Vorstand BCA (Platz 8):

„Die Marktentwicklung im Jahr 2024 war äußerst dynamisch. Immer mehr Maklerpools geraten ins Visier von Finanzinvestoren – und das verändert den Markt spürbar. Dieses Momentum setzt sich auch 2025 fort. Die Spielregeln für Makler wandeln sich: Wer heute seinen Pool wählt, entscheidet nicht nur über Produkte und Services, sondern auch über seine unternehmerische Unabhängigkeit.

Wir setzen bewusst ein Zeichen: Unsere Aktionäre sind Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Dieses Fundament ermöglicht es uns, unabhängig zu agieren und die Interessen unserer Vertriebspartner konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Mit dem kontinuierlichen Ausbau unserer Serviceunterstützung stärken wir gezielt die Unabhängigkeit unserer Vertriebspartner. Wir verstehen uns nicht als reine Technologieplattform oder Produkt-Supermarkt, sondern als vertriebsorientierte Servicemanufaktur – und als langfristig verlässliche Heimat für unabhängige Versicherungsmakler und Finanzanlagevermittler, die ihr Lebenswerk aufbauen und sichern wollen.“

