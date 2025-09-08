Hitliste Maklerpools: Wie Blau Direkt sich für die Zukunft des Versicherungsmarkts rüstet

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute Stephan Schinnenburg, Chief Commercial Officer bei Blau Direkt (Platz 4)*:

“Der Versicherungsmarkt befindet sich in einem fundamentalen Wandel – Kundenerwartungen steigen, digitale Lösungen verändern Geschäftsmodelle und Automatisierung eröffnet ganz neue Effizienzpotenziale. Genau in diesem Umfeld liegt unsere Stärke: Wir verbinden technologische Exzellenz mit echter Partnerschaft. Als Blau Direkt wollen wir nicht nur Schritt halten, sondern die Zukunft unserer Branche aktiv mitgestalten. Mein Ziel ist es, Maklerinnen und Makler so zu unterstützen, dass sie nicht nur heute erfolgreich arbeiten können, sondern auch morgen die Gewinner dieses Wandels sind.”

*Das Statement im Rahmen der Recherche zur Hitliste der Maklerpools wurde ursprünglich vom damaligen CEO Dr. Kai-Uwe Laag abgegeben. Nach dem Erscheinungstermin des Heftes teilte Blau Direkt am 22. August mit, dass Laag sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. Das Unternehmen hat das Statement insofern aktualisiert.

