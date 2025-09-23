Hitliste Maklerpools: Degenia setzt weiter auf Unabhängigkeit

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Die wichtigsten bringt Cash. bringt sukzessive online. Heute Hamile Koppius, Degenia Versicherungsdienst (Platz 18):

„Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. 2025 ist auch durch den Wechsel in der Geschäftsführung eine neue Dynamik entstanden, welche sich in allen Bereichen des Unternehmens positiv bemerkbar macht.

Wir verfolgen die Konsolidierung am Markt sehr genau, werden aber für unsere Partner weiterhin ein 100-prozentig unabhängiger Partner bleiben. Mit innovativen Deckungskonzepten und einem vertriebsfreundlichem Service sehen wir positiv auf die zweite Jahreshälfte und sind sicher, unser starkes Vorjahresergebnis in diesem Jahr zu übertreffen.“

