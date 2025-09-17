Newsletter
Hitliste Maklerpools: DEMV ist „sehr bullish“ für 2025 und die kommenden Jahre

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: DEMV/Frank Zeidler-Kanter
Karsten Allesch, DEMV

Nach einem Jahr der Weichenstellung sieht der Maklerverbund DEMV 2025 als „Jahr der Umsetzung“. Für Geschäftsführer Karsten Allesch ist dabei künstliche Intelligenz ein entscheidender Hebel für mehr Produktivität und Beratungsqualität. 

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute DEMV, Karsten Allesch, Geschäftsführer des Maklerverbunds DEMV (Platz 11):

„2024 war für uns ein Jahr der strategischen Weichenstellung – 2025 wird das Jahr der Umsetzung. Wir investieren massiv in KI-basierte Technologien, die nicht nur unsere interne Produktivität spürbar steigern, sondern vor allem in der Produktentwicklung für Makler ein echter Gamechanger sind. 

Künstliche Intelligenz ermöglicht uns, Prozesse zu automatisieren, Beratungsqualität messbar zu erhöhen und Vermittlern Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie im Wettbewerb nach vorne katapultieren. Unsere Vision: Ein digitaler Maklerbetrieb, der durch intelligente Systeme unterstützt wird – mit dem Menschen als strategischem Entscheider im Zentrum. Wir sind deshalb sehr bullish, was 2025 und die kommenden Jahre angeht.“

