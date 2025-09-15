Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Hitliste Maklerpools: Fondskonzept feiert Jubiläum mit zweistelligem Wachstum

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Fondskonzept / Thalhofer
Hans-Jürgen Bretzke, Fondskonzept

Die Fondskonzept AG blickt im Jubiläumsjahr 2024 auf deutliche Zuwächse zurück. Vorstandschef Hans-Jürgen Bretzke sieht das Unternehmen dank Unabhängigkeit und enger Partnerschaft mit Maklern gut aufgestellt – und kündigt neue digitale Angebote sowie zusätzliche Services für die Nachfolgeplanung an.

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online in voller Länge. Heute: Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der Fondskonzept AG:

Das könnte Sie auch interessieren:

„25 Jahre FondsKonzept AG: Das sind Statement und Verpflichtung zugleich, die wir unabhängig von externen Investoren, erneut mit sehr guten Geschäftszahlen untermauern. Ein zweistelliges Bestands- und Umsatzwachstum ist ein Beleg für Kontinuität sowie eine vertrauensvolle Partnerschaft mit den Maklerinnen und Maklern, denen wir diesen Erfolg zu verdanken haben.

Ein Wachstumsmotor ist die WealthKonzept Vermögensverwaltung, die von der hohen Nachfrage nach fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei Einmalanlagen und Sparplänen profitiert. Im dritten Quartal werden wir die Auswahl der Strategieportfolios auch über einen Anlageassistenten für Selbstentscheider ermöglichen. Darüber hinaus ist die Nachfolgeplanung ein zentrales Thema unserer Branche, das wir mit neuen Dienstleistungen unterstützen. Im System SmartMSC wird der Einsatz Künstlicher Intelligenz zunehmen, etwa bei der automatisierten Bild- und Dokumentenverarbeitung.“

Zum Artikel „Hitliste der Maklerpools 2025: Fonds Finanz bleibt an der Spitze“

Zur Hitliste Maklerpools

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/hitliste-maklerpools-fondskonzept-feiert-25-jahre-mit-zweistelligem-wachstum-702389/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.