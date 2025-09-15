Hitliste Maklerpools: Fondskonzept feiert Jubiläum mit zweistelligem Wachstum

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online in voller Länge. Heute: Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der Fondskonzept AG:

„25 Jahre FondsKonzept AG: Das sind Statement und Verpflichtung zugleich, die wir unabhängig von externen Investoren, erneut mit sehr guten Geschäftszahlen untermauern. Ein zweistelliges Bestands- und Umsatzwachstum ist ein Beleg für Kontinuität sowie eine vertrauensvolle Partnerschaft mit den Maklerinnen und Maklern, denen wir diesen Erfolg zu verdanken haben.

Ein Wachstumsmotor ist die WealthKonzept Vermögensverwaltung, die von der hohen Nachfrage nach fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei Einmalanlagen und Sparplänen profitiert. Im dritten Quartal werden wir die Auswahl der Strategieportfolios auch über einen Anlageassistenten für Selbstentscheider ermöglichen. Darüber hinaus ist die Nachfolgeplanung ein zentrales Thema unserer Branche, das wir mit neuen Dienstleistungen unterstützen. Im System SmartMSC wird der Einsatz Künstlicher Intelligenz zunehmen, etwa bei der automatisierten Bild- und Dokumentenverarbeitung.“

Zum Artikel „Hitliste der Maklerpools 2025: Fonds Finanz bleibt an der Spitze“

Zur Hitliste Maklerpools