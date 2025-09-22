Newsletter
Hitliste Maklerpools: Germanbroker.net bleibt 2025 auf Wachstumskurs

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Germanbroker.net / Sergiu Jurca
Hartmut Goebel, Germanbroker.net

Die Germanbroker.net AG blickt auf das wachstumsstärkste Geschäftsjahr seit Bestehen zurück. Dank eines nur moderaten Kostenanstiegs erzielte das Unternehmen auch sein bestes Vorsteuerergebnis. Wie Vorstand Hartmut Goebel seine Makleraktionäre daran beteiligt.

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt die wichtigsten davon sukzessive online. Heute: Hartmut Goebel, Vorstand GermanBroker.net AG (Platz 15):

„In einem sich weiter konsolidierenden Marktumfeld konnte gBnet beim Umsatz deutlich über Plan zulegen. Es gelingt das wachstumsstärkste Geschäftsjahr seit Gründung. Entsprechend erfreulich entwickeln sich auch die Erlöse bei einer weiterhin hohen Rohertragsmarge.

Ein moderater Anstieg der Aufwendungen trägt zum bisher besten Vorsteuerergebnis bei. Die beteiligten Makleraktionäre werden daran über eine gestiegene Dividende beteiligt. Der Start in das neue Geschäftsjahr war vielversprechend, gBnet wird auf seinem nachhaltigen Wachstumskurs auch in 2025 bleiben.“

