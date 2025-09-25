Hitliste Maklerpools: KAB sieht KI kritisch und setzt weiter auf persönlichen Service

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute Volker Kropp, Geschäftsführer KAB Maklerservice GmbH (Platz 20):

„KAB Maklerservice hat wieder eine sehr erfreuliche positive Geschäftsentwicklung und konnten den Rohertrag prozentual im zweistelligen Bereich steigern. Treiber dieser Entwicklung waren insbesondere unsere Rahmenkonzepte in Gewerbe- und Privatkundensegmenten. Unser Assekuradeurprodukt in Wohngebäude und unser KAB-Lebenswerk als Makler-Ruhestandsmodell werden stark angenommen.

Neben den Basics in den technischen Prozessen stärken wir weiter den persönlichen Service für unsere Makler. Die starken Entwicklungstendenzen im Markt zu künstlicher Intelligenz erscheinen uns problematisch, da der persönliche Service und das B2B für die Makler nicht mehr im Focus stehen. Die Produktlandschaft wird weiter standardisiert, was die Beratungsflexibilität für den Makler einschränkt. Wir werden daher unseren Maklern weiter mit guten Rahmenkonzepten einem starken persönlichen Service zur Verfügung stehen.“