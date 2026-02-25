Neue CSMO und CPTO: Infitech komplettiert Führungsteam

Die Infitech Gruppe, Dachmarke der Fonds Finanz, des Deutschen Maklerverbunds und weiterer Unternehmen, hat ihre Managementspitze komplettiert. Seit dem 1. Januar verantwortet Simone Künstner als Chief Sales & Marketing Officer gruppenweit Marketing und Vertrieb. Nathan Glissmeyer ist seit dem 12. Januar als Chief Product & Technology Officer an Bord.

Gemeinsam verstärken sie das Führungsteam um die Co-CEOs Christine Schönteich und Norbert Porazik sowie CFO Daniel Seibert. Markus Kiener bleibt Managing Director der Infitech GmbH.

Künstner ist Betriebswirtin und seit 2015 für die Fonds Finanz tätig. In dieser Zeit begleitet sie zahlreiche firmenübergreifende Initiativen und verantwortet strategische Projekte. Dabei arbeitet sie eng mit der Geschäftsführung zusammen und gestaltet die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe mit.

Glissmeyer bringt langjährige internationale Erfahrung aus der Technologiebranche mit. Er startete 1996 bei Amazon in den USA und war dort mehr als 16 Jahre in verschiedenen Führungsrollen tätig. Die Doppelfunktion aus Technologie- und Produktverantwortung übernahm er bereits in mehreren Unternehmen, darunter HolidayCheck. Branchenerfahrung im Versicherungsumfeld sammelte er als Chief Plattform Officer bei Friday.

Nathan Glissmeyer (Foto: Fonds Finanz)