Hitliste Maklerpools: Wifo setzt auf KI – und baut das Fachpersonal weiter aus

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Die wichtigsten bringt Cash. bringt sukzessive online. Heute Christian Wetzel, Geschäftsführer Wifo GmbH (Platz 19):

„Im Geschäftsjahr 2024 lag unser Fokus auf dem gezielten Aufbau von Fachpersonal sowie der erfolgreichen Finalisierung technischer Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz – insbesondere rund um ViKI. Zudem konnten wir überdurchschnittlich viele neue, qualifizierte Maklerpartner für uns gewinnen, was unsere Marktposition weiter gestärkt hat.

Auch im laufenden Jahr 2025 setzen wir diesen Kurs konsequent fort: Der Ausbau unseres Teams mit qualifiziertem Fachpersonal schreitet weiter voran. Neue Tarife wurden erfolgreich im Markt eingeführt und tragen bereits zum Wachstum bei. Weitere technische Innovationen stehen kurz vor der Marktreife oder haben mit dem Start von ViKI diese bereits erreicht.

Wir beobachten eine klare Entwicklung des Marktes hin zu mehr Automatisierung. Diese Entwicklung treiben wir selbst voran. Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung – insbesondere bei komplexen Themen – ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Selbstverständnisses und ist Teil unseres Serviceversprechens an unsere angebundenen Maklerpartner.“

