HSV-Sondertrikots erzielen hohe Erlöse für Yeswecan!cer

Die Initiative „Wir gegen Krebs“ hat 100.000 Euro für die Krebs-Selbsthilfeorganisation „yeswecan!cer“ eingeworben. Vor dem Bundesliga-Spiel des Hamburger SV gegen den FC Augsburg übergaben Eric Bussert, Vorstand der HanseMerkur, und Eric Huwer, Vorstand des HSV, den Scheck an Tobias Korenke, Geschäftsführer von Yeswecan!cer.

Die Summe stammt aus den Auktionen der Matchworn-Sondertrikots der HSV-Herren und HSV-Frauen. Dabei kamen 88.605,48 Euro zusammen. Den verbleibenden Betrag stockten der HSV und die Hanse Merkur auf. Das Geld soll in eine Kampagne zur Aufklärung über die HPV-Impfung fließen, die ein wichtiger Baustein zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs ist.

Die gemeinsame Initiative von Yeswecan!cer, Hanse Merkur und HSV läuft seit 2025. Sie will für Krebsvorsorge und Früherkennung sensibilisieren. Sichtbar wurde das vor allem durch den Verzicht der HanseMerkur auf ihr Trikotlogo bei den Heimspielen der HSV-Herren gegen Borussia Dortmund am 8. November und der HSV-Frauen gegen den SC Freiburg am 1. Februar. Stattdessen war auf der Brust yeswecan!cer zu sehen.

Trikotaktion für Krebs-Prävention

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Verzicht auf das Trikotlogo eine so beeindruckende Summe für die wichtige Arbeit von Yeswecan!cer erlösen konnten. Unser besonderer Dank gilt den Auktionsgewinnern, die mit ihren großzügigen Geboten dieses Ergebnis möglich gemacht haben. Mit der Auktion und der gemeinsamen Initiative ‚Wir gegen Krebs‘ setzen wir ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Krebsvorsorge und Prävention. Jede Maßnahme, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkt, kann Leben retten“, so Bussert.

Korenke betont die Bedeutung der Unterstützung für die geplante Aufklärungskampagne: „Wir sind der HanseMerkur, dem HSV und natürlich seinen Fans wahnsinnig dankbar, dass sie unsere Aktivitäten so großzügig unterstützen. Die HPV-Impfung kann manche Krebsarten verhindern – es ist so wichtig, darüber aufzuklären. Genau das werden wir mit dem Geld tun. Was für eine starke Allianz mit der HanseMerkur und dem HSV: Wir gegen Krebs.“

Auch für den HSV steht die Resonanz der Fans im Mittelpunkt. „Diese beeindruckende Summe zeigt, was möglich ist, wenn unsere HSV-Familie gemeinsam mit unseren Partnern ein starkes Zeichen setzt – auf dem Platz, auf den Trikots und auf den Rängen. Dass so viele unserer Fans die Trikots ersteigert haben und damit die wertvolle Arbeit von yeswecan!cer und die Aufklärung zur HPV-Impfung stärken, macht unsere Initiative “wir gegen Krebs” besonders wertvoll“, sagt HSV-Vorstand Huwer.