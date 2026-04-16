Beitragsplus und höherer Gewinn: Roland Schutzbrief baut Geschäft aus

Roland Schutzbrief hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl beim Beitragsvolumen als auch beim Ergebnis deutlich zugelegt. Die Bruttobeitragseinnahmen stiegen um 8,2 Prozent auf 47,9 Millionen Euro. Damit setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort.

Treiber der Entwicklung sind unter anderem neue Produkte sowie zusätzliche Kooperationen. „Mit einem Anstieg von 8,2 Prozent konnten wir unsere Beitragseinnahmen auch in 2025 deutlich über den Planwert erhöhen. Das erzielte Wachstum in für uns bis dahin neuen Märkten spornt uns an, auch weiter unser Portfolio auszubauen“, sagt Dr. Roland Quinten, Vorstandsvorsitzender von Roland Schutzbrief.

Das Wachstum verteilt sich sowohl auf das selbst abgeschlossene als auch auf das übernommene Versicherungsgeschäft. Im eigenen Bestand stiegen die Beiträge auf 23,6 Millionen Euro nach 21,6 Millionen Euro im Vorjahr. Im übernommenen Geschäft erhöhten sie sich auf 24,2 Millionen Euro nach zuvor 22,6 Millionen Euro.

Deutlich verbessertes Ergebnis

Parallel zum Beitragswachstum konnte das Unternehmen auch seine Ertragslage spürbar verbessern. Der versicherungstechnische Gewinn lag 2025 bei 9,3 Millionen Euro. Grundlage dafür war neben dem Wachstum auch ein vergleichsweise schadenarmes Jahr.

So wirkten sich insbesondere das Ausbleiben größerer Kumulereignisse sowie milde Wintermonate positiv auf die Schadenentwicklung aus. In der Folge stieg das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit auf 9,6 Millionen Euro nach 6,0 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich erzielte Roland Schutzbrief einen Jahresüberschuss von 6,4 Millionen Euro. Im Jahr zuvor lag dieser noch bei 4,2 Millionen Euro. Damit konnte das Unternehmen seine Profitabilität deutlich steigern.

Ausbau von Produkten und Vertrieb

Für das laufende Geschäftsjahr plant Roland Schutzbrief, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Im Fokus steht dabei insbesondere der Ausbau des Produktangebots, vor allem im gewerblichen Bereich. „Wir möchten an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen und uns breiter für zusätzliche Kooperationspartner aufstellen. Deshalb haben wir uns für die kommenden Monate konkrete Maßnahmen zur Zielerreichung vorgenommen“, sagt Quinten.

Neben neuen Angeboten sollen auch bestehende Produkte weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die Leistungen stärker an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten. Parallel dazu will das Unternehmen zusätzliche Vertriebskanäle erschließen und bestehende Partnerschaften ausbauen.

Investitionen in digitale Infrastruktur

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Digitalisierung. Roland plant, digitale Zugänge für Kunden auszubauen und gleichzeitig in die technische Infrastruktur zu investieren. Auch das Netzwerk an Servicepartnern soll erweitert werden, um die Leistungserbringung weiter zu verbessern. Das Geschäftsmodell basiert darauf, Versicherungsschutz mit Assistance-Leistungen zu kombinieren und diese über ein breites Partnernetzwerk bereitzustellen.

Roland Schutzbrief ist Teil der Roland-Gruppe, die neben dem Schutzbriefgeschäft auch Rechtsschutz- und Assistance-Leistungen anbietet. Im Jahr 2025 erzielte die Gruppe Bruttobeitragseinnahmen und Umsatzerlöse von 753 Millionen Euro und beschäftigte 1.463 Mitarbeitende.