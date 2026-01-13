Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Teilverkauf: BVIV veröffentlicht rechtlich geprüften Mustervertrag

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Hauskauf
Foto: PantherMedia/AndrewLozovyi
Über den Mustervertrag hinaus verweist der Verband auf weitere Transparenzmaßnahmen.

Der Bundesverband für Immobilienverrentung hat einen standardisierten Mustervertrag für den Immobilien-Teilverkauf veröffentlicht. Zugleich zieht der Verband Bilanz zu weiteren Maßnahmen für mehr Vergleichbarkeit und Rechtssicherheit.

Der Bundesverband für Immobilienverrentung e. V. (BVIV) stellt auf seiner Website erstmals einen standardisierten Mustervertrag für Immobilien-Teilverkaufsmodelle bereit. Damit greift der Verband eine zentrale Forderung von Verbraucherschutzorganisationen sowie der Verbraucherschutzministerkonferenz aus dem Jahr 2024 auf.

Der Mustervertrag deckt alle wesentlichen Vertragsbestandteile ab, darunter Nießbrauch, Nutzungsentgelt, Vollmachten, Sicherungsmechanismen, Regelungen zur Wertentwicklung, Kostenübersichten, Rückkaufrechte sowie Abläufe eines Gesamtverkaufs. Nach Angaben des BVIV finden mehr als 90 Prozent dieser Inhalte Eingang in die Verträge der angeschlossenen Anbieter, während sich lediglich individuelle Parameter wie Preis, Anteil oder konkrete Konditionen unterscheiden.

Ergänzend stellt der Verband eine FAQ-Liste bereit, die Verbrauchern zeigt, an welcher Stelle des Vertrages Antworten auf zentrale Fragen zu finden sind. Der Mustervertrag wird allen Mitgliedsunternehmen empfohlen, eine verbindliche Verpflichtung schließt der BVIV aus kartellrechtlichen Gründen aus.

Das könnte Sie auch interessieren:

Über den Mustervertrag hinaus verweist der Verband auf weitere Transparenzmaßnahmen. So stellen alle Mitglieder bereits vor Beginn einer Beratung ein Key Information Document zur Verfügung, das Zweck, Funktionsweise, Risiken und Kosten des Teilverkaufs zusammenfasst. Ergänzt wird dies durch einen Leitfaden, der Eigentümer bei der Vorbereitung ihrer Entscheidung unterstützen soll.

Zur besseren Vergleichbarkeit berechnen die Mitgliedsunternehmen ihre Beispielrechnungen auf Basis einer einheitlichen angenommenen Wertentwicklung von zwei Prozent. Dadurch sollen Kostenmodelle, Rückkaufszenarien und Ergebnisverteilungen zwischen Anbietern besser vergleichbar werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Schutz vor Insolvenzrisiken. Nach Darstellung des BVIV kommen dabei unter anderem eine enge Sicherungsabrede, die Eintragung des Nießbrauchs sowie eine notariell beurkundete Miteigentümergemeinschaft zum Einsatz. Zusätzlich arbeiten die Anbieter mit speziellen Erwerbsvehikeln, die ausschließlich das jeweilige Immobilienobjekt finanzieren.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/teilverkauf-bviv-veroeffentlicht-rechtlich-geprueften-mustervertrag-709880/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.