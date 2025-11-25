Hausvorteil AG geht am 26. November in München an die Börse

Die Hausvorteil AG wird demnach am 26. November erstmals an der Börse München gehandelt. Die Aktien mit der ISIN DE000A31C222 und der WKN A31C22 werden im Open-Market-Segment m:access notiert.

Unterstützt wird die Hausvorteil AG von Infinitas Capital, einem Schweizer Family Office mit Schwerpunkt auf Immobilieninvestments. Das Unternehmen setzt mit dem Börsengang auf eine stärkere Marktpräsenz und den Aufbau langfristiger Investorenbeziehungen. Die Notierung eröffne zudem eine zusätzliche Liquiditätsoption für bestehende Aktionäre.

Erwartungen von Management und Ankerinvestor

CFO Sören Ploschke betont: „Der Börsengang am 26. November ist ein sehr entscheidender Schritt, der uns neue Möglichkeiten für Wachstum in unseren drei Kernbereichen eröffnen wird – dem Ausbau unseres Immobilien-Portfolios, dem Bestandsmanagement und der Immobilienvermittlung.“

Laut Robin Lauber, Mitgründer von Infinitas Capital, wird Infinitas auch künftig als Ankerinvestor auftreten. „Die generationsübergreifende Erfahrung im Immobiliensektor bestärkt die Infinitas Capital in ihrem tiefen Vertrauen in dieses Segment, und Hausvorteil sticht als überzeugende Plattform im deutschen Equity-Release-Markt hervor“, so Lauber

Er ergänzt, dass Infinitas Capital als Family Office die Flexibilität habe, das Unternehmen über das Listing hinaus zu begleiten. Das Listing werde zudem „als wichtiger Katalysator für beschleunigtes Wachstum, eine breitere Marktdurchdringung und die Erweiterung des Produktangebots der Hausvorteil wirken.“

Immobilienplattform 2021 gegründet

Seit der Gründung im Jahr 2021 hat die Hausvorteil AG ihre Immobilienplattform sukzessive ausgebaut. Das Unternehmen hat den Angaben zufolge mehr als 280 Wohneinheiten über seine Equity-Release-Produkte angekauft und Immobilien im Wert von über 60 Millionen Euro über das Teilverkaufsmodell rekapitalisiert. Zudem verwaltet die Gesellschaft Assets under Management in Höhe von 130 Millionen Euro.

Der hauseigene Vertrieb und die angebundenen B2B-Partner haben bislang Transaktionen mit einem Volumen von über 15 Millionen Euro vermittelt. Mit dem Börsengang am 26. November und der bereits erfolgten Platzierung einer Anleihe verfolgt die Hausvorteil AG weiterhin das Ziel, zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschließen.