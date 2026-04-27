Silbermarkt vor Preisschub? Chinas Rekordimporte treffen auf knappe Bestände

Der Silbermarkt profitiert derzeit von einem massiven, mehrdimensionalen Rückenwind – eine Kombination, die das Setup für Investoren extrem spannend macht. Ein Paradebeispiel für diese Dynamik ist China, wo die Silberimporte im März auf den höchsten jemals gemessenen Monatswert explodiert sind.

Hinter diesem Nachfrageschub verbergen sich zwei völlig unterschiedliche Treiber, die auf einen ohnehin knappen physischen Markt treffen: Einerseits flüchten Privatanleger auf der Suche nach günstigeren Gold-Alternativen in kleine Silberbarren. Andererseits haben Solarunternehmen ihre Produktion hastig hochgefahren, um noch von Exportsteuervergünstigungen zu profitieren, die zum 1. April gestrichen wurden.

China zündet den Turbo: Ein historischer Importschock

Wenn in China – dem globalen Zentrum der Solarindustrie und einem der größten industriellen Verbraucher – private Anlage und industrielle Vorproduktion gleichzeitig anziehen, bebt der Weltmarkt. Die nackten Zahlen für März sprechen eine deutliche Sprache:

836 Tonnen Silber importierte China im März.

+78 % Anstieg im Vergleich zum Vormonat.

+173 % über dem saisonalen Zehnjahresdurchschnitt für den Monat März.

1.626 Tonnen summieren sich seit Jahresbeginn – ein absoluter Rekordwert für dieses Quartal.

Strukturelles Defizit: 2026 wird das sechste Jahr der Knappheit in Folge

Für Investoren ist vor allem der Blick auf das große Ganze entscheidend. Die aktuellen Rekordimporte treffen auf ein chronisch unterversorgtes Marktumfeld. Die aktuelle Jahresanalyse prognostiziert für 2026 bereits das sechste Angebotsdefizit in Folge, mit einem erwarteten Fehlbetrag von 46,3 Millionen Unzen.

Dieser unerbittliche Trend baut die oberirdischen Bestände kontinuierlich ab und macht den Silberpreis hochgradig anfällig für Volatilitätsschübe. Auf der Angebotsseite gibt es keine Entwarnung: Zwar erreicht das Recycling ein Mehrjahreshoch, doch die globale Minenproduktion stagniert auf dem bisherigen Niveau. Das Fazit der Analysten ist eindeutig: Selbst ohne unerwartete Förderminderungen bleibt die Versorgungslage strukturell eng. Preisbewegungen werden künftig noch stärker von Kapitalströmen, makroökonomischer Unsicherheit und einer sinkenden physischen Liquidität diktiert.

Industrienachfrage im Wandel: Solar kühlt ab, Tech übernimmt

Trotz des chinesischen Importbooms wächst die industrielle Nachfrage nicht mehr ungebremst. Für 2026 wird branchenübergreifend sogar ein Rückgang um 3 % auf 639,6 Millionen Unzen erwartet (der zweite Rückgang in Folge).

Besonders die Solarbranche, jahrelang der Wachstumsmotor Nummer eins, verliert an Dynamik. Der Silberverbrauch in Solarmodulen dürfte im laufenden Jahr um 19 % einbrechen. Der Grund: Hohe Silberpreise zwingen die Hersteller zu radikalen Einsparungen beim Materialeinsatz („Thrifting“) oder zur Suche nach Alternativen.

Trotz dieser Delle bleibt der industrielle Silberbedarf historisch extrem stark und liegt weit über dem Vor-Corona-Niveau. Der Grund für diese Resilienz ist ein stark diversifiziertes Verbrauchsprofil: Der Boom bei Rechenzentren, die globale Elektrifizierung und die Produktion von E-Fahrzeugen (EVs) fangen die Schwäche im Solarsektor souverän auf.

Das Comeback der Investoren: ETFs und Barren als Haupttreiber

Während das industrielle Wachstum stellenweise pausiert, übernimmt die Investmentnachfrage wieder das Steuer. Und hier wird es für den physischen Markt brisant:

ETFs entziehen dem Markt Liquidität: Nach den Rekordzuflüssen des Vorjahres wird auch im laufenden Jahr mit Zuflüssen in globale ETFs von rund 30 Millionen Unzen gerechnet. Das mag moderat klingen, hat aber enorme Hebelwirkung: Jeder Zufluss entzieht dem Markt physisches Material und verschärft die Knappheit direkt.

Run auf Münzen und Barren: Die Nachfrage nach physischen Anlageprodukten soll 2026 um 18 % steigen und damit den höchsten Stand seit 2022 erreichen.

Fazit: Ein Markt der Engpässe

Der Silbermarkt steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Kurzfristige Sondereffekte – wie Chinas vorgezogene Solarproduktion – wirken als Brandbeschleuniger auf ein tief verwurzeltes, strukturelles Defizit. Solange die Minenproduktion stagniert, die Investmentnachfrage parallel anzieht und die physischen Bestände weiter schmelzen, bleibt Silber ein hochexplosiver Markt. Für positionierte Investoren bedeutet diese fundamentale Enge ein Umfeld, in dem Preisspitzen in naher Zukunft eher die Regel als die Ausnahme sein dürften.

Autor Björn Junker ist Chefredakteur von Goldinvest.de und seit über 15 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig.