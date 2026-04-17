Sprott und Hanetf setzen mit Silber-ETF auf Minen und Metall

Hanetf hat gemeinsam mit Sprott Asset Management den Sprott Silver Miners & Physical Silver UCITS ETF aufgelegt. Das Produkt mit der ISIN IE0008WICO06 investiert in Unternehmen aus der Silberindustrie, darunter Produzenten, Entwickler und Explorationsgesellschaften, und hält zugleich physisches Silber.

Der ETF folgt auf ein bereits in den USA notiertes Schwesterprodukt. Dieses verwaltet nach Angaben der Anbieter ein Vermögen von 822,64 Millionen US-Dollar. Für Sprott ist es das fünfte Produkt auf der Hanetf-Plattform.

Mit dem neuen Fonds bauen beide Häuser ihr Angebot im Bereich kritische Metalle und Bergbau weiter aus. Inhaltlich setzt der ETF auf eine Mischform: Neben dem direkten Bezug zum Metall erhalten Anleger auch Zugang zu Unternehmen, deren Entwicklung von Förderung, Projektfortschritt und Exploration abhängt.

Silber zwischen Industrie und Anlage

Silber nimmt im Rohstoffmarkt eine Sonderrolle ein. Einerseits gilt es seit Langem als Edelmetall mit vergleichsweise geringer Korrelation zu anderen Anlageklassen und wird deshalb auch als Diversifikationsbaustein genutzt. Andererseits ist es ein gefragter Industrierohstoff.

Nachfrage kommt nicht nur von Investoren, die Münzen, Barren, Schmuck oder Silberwaren kaufen. Wegen seiner hohen Leitfähigkeit wird Silber auch in Branchen wie Solarenergie, Künstliche Intelligenz, Automobiltechnik und Gesundheitswesen eingesetzt.

Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von Hanetf, sagt: „Wir freuen uns, dass Sprott seine Produktpalette mit der Einführung des Sprott Silver Miners & Physical Silver UCITS ETF erweitert. Silber ist eine einzigartig positionierte Anlageklasse, die sowohl Merkmale eines Edelmetalls als auch eines wichtigen Industriematerials vereint. In Bereichen wie Solarenergie, Elektrifizierung, KI, Automobiltechnologie und Gesundheitswesen gewinnt es zunehmend an Bedeutung. Durch den Zugang zu Silberminen und gleichzeitig zu physischem Silber bietet der SLVM-ETF den Investoren eine Möglichkeit, das Silberthema über einen einzigen UCITS-ETF zu erschließen.“

Ausbau der ETF-Palette bei Sprott

Steve Schoffstall, Managing Partner und Head of ETFs bei Sprott, sagt: „Da Silber sowohl ein wichtiger Rohstoff für einige der weltweit wichtigsten aufstrebenden Technologien ist als auch als Edelmetall einen monetären Wert besitzt, stellt es eine attraktive Anlagemöglichkeit dar. Der SLVM-ETF vereint auf einzigartige Weise Engagement in reinen Silberminenunternehmen und in physisches Silber in einem einzigen ETF. Wir freuen uns, diese Strategie nun auch außerhalb Nordamerikas anbieten zu können.“