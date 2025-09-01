Newsletter
Atradius: Claudia Kaiser übernimmt Leitung Risk Services in der DACH-Region

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Atradius, Claudia Kaiser
Claudia Kaiser übernimmt die Leitung des Bereichs Risk Services in der DACH-Region

Atradius stellt die Führung im Bereich Risk Services neu auf: Claudia Kaiser übernimmt die Verantwortung für die DACH-Region. Die erfahrene Risiko-Expertin bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit und hat ehrgeizige Pläne für die Weiterentwicklung der Prozesse.

Der internationale Kreditversicherer Atradius hat die Leitung seines Bereichs Risk Services in der DACH-Region neu besetzt. Ab sofort übernimmt Claudia Kaiser die Verantwortung für die Region. Sie folgt auf Michael Karrenberg, der nach 36 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt.

„Wir freuen uns, dass wir mit Claudia Kaiser eine ausgewiesene Expertin für diese Position gewinnen konnten“, sagt Andreas Tesch, Chief Risk Officer bei Atradius. Mit ihrer umfassenden Expertise im Underwriting, im Projektmanagement sowie in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz werde Kaiser den Bereich strategisch weiterentwickeln und innovative Lösungen für die Herausforderungen des globalen Marktes vorantreiben.

Kaiser selbst betont: „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und die Möglichkeit, das Team in einer so dynamischen Region zu leiten. Gemeinsam werden wir an der Weiterentwicklung und Automatisierung unserer Risikoprüfungsprozesse weiterarbeiten, um unseren Kunden immer die bestmögliche Absicherung in einem volatilen Marktumfeld bieten zu können.“

Die Diplom-Mathematikerin arbeitet seit dem Jahr 2000 für Atradius, damals noch Gerling Speziale Kreditversicherung. In dieser Zeit war sie in verschiedenen Führungspositionen tätig. Ihre Schwerpunkte lagen in der Automatisierung und beim Einsatz Künstlicher Intelligenz, in der Entwicklung von Ratingmodellen sowie beim Aufbau eines effizienten Risiko- und Prozessmonitorings. Zudem sammelte sie umfassende Erfahrung in der Leitung und Entwicklung internationaler Teams.

Kaiser hat einen Diplom-Abschluss in Mathematik von der Universität Köln sowie einen Executive MBA der Henley Business School in Großbritannien.

