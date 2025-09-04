Newsletter
Koalition will Krankenkassenbeiträge 2026 stabil halten – Finanzierung unklar

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Union und SPD wollen eine weitere Erhöhung der Kassenbeiträge verhindern und kündigen an, Beitragszahlerinnen und Beitragszahler 2026 zu entlasten. Doch wie die Finanzierung konkret aussehen soll, ist noch offen.

Die Koalition will steigende Kosten für die Kranken- und Pflegekassen im kommenden Jahr möglichst verhindern. Union und SPD bekräftigten bei ihrem Koalitionsausschuss die Zielsetzung, die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler vor steigenden Beiträgen zu schützen. Entsprechende Medienberichte wurden der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin von mehreren Seiten bestätigt.

Bereits Ende August hatte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) gesagt: „Wir streben an, Beitragssatzerhöhungen zu vermeiden.“ Es mache wenig Sinn, „einerseits beim Gas oder beim Strom zu entlasten und andererseits dann wieder zu belasten“, sagte er nach einer Klausurtagung der Fraktionsspitzen in Würzburg. Wie der gewünschte Schritt finanziert werden soll, blieb auch nach dem Koalitionsausschuss vom Mittwochabend offen.

In den Haushaltsentwürfen für 2025 und 2026 sind bereits Darlehen für die gesetzliche Krankenversicherung vorgesehen. Das Gesundheitsministerium hatte jedoch signalisiert, dass dies noch nicht reichen würde, um Beitragsanhebungen Anfang 2026 zu verhindern. Ressortchefin Nina Warken (CDU) hatte deutlich gemacht, dass sie noch auf Nachbesserungen in den parlamentarischen Beratungen setzt. Erst Anfang 2025 hatte es eine Welle kräftiger Beitragserhöhungen gegeben. (dpa-AFX)

