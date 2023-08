Kommentar: Sachwertbranche in Deckung

Besonders zurückhaltend ist die Sachwertbranche normalerweise nicht, wenn es darum geht, Erfolge zu kommunizieren. Produktstarts, Platzierungsergebnisse, Personalien, Auszahlungen, Transaktionen und vieles mehr melden die Asset Manager regelmäßig per Pressemitteilung.

Doch in den vergangenen Wochen herrscht ausgeprägte News-Flaute. So sind Neu-Emissionen und Transaktionen fast zum Erliegen gekommen. Selbst Mini-Meldungen, die Cash. allenfalls in Ausnahmefällen aufgreift, wie winzige Vermietungserfolge von ein paar hundert Quadratmetern, belanglose Richtfeste oder Personalwechsel in der dritten Reihe sind spürbar zurückgegangen.

Zugegeben: Eine statistische Auswertung hat die Redaktion nicht vorgenommen. Doch fast hat es den Anschein, als seien nicht wenige Akteure hauptsächlich mit sich selbst und ihrem Bestand beschäftigt. Womöglich haben einige mehr zu kämpfen, als sie zugeben. Andere ducken sich vielleicht weg, um den Sturm aus explodierten Fremdkapitalzinsen, bröckelnden Assetpreisen und Konkurrenz durch neuerdings wieder positive Guthabenzinsen über sich hinwegziehen zu lassen. Oder sie hadern mit den Ampel-Heizungsplänen.

So oder so: Immerhin gab es zuletzt auch wenig negative Nachrichten. Die Branche ist einfach so ruhig wie selten. Fast alle Akteure scheinen die Füße still zu halten und auf bessere Zeiten zu warten. Dabei hat das „Sommerloch“, also die ohnehin nachrichtenarme Zeit, doch gerade erst begonnen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie dann wenigstens im Herbst wieder aus der Deckung kommen.

Dieser Artikel stammt aus der Cash.-Ausgabe 8/2023.