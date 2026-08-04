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LEG steigert Mieteinnahmen – höhere Investitionen drücken auf operatives Ergebnis

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Friedberg - stock.adobe.com
LEG besitzt in erster Linie Wohnungen (Symbolbild).

Die Immobilien-AG LEG hat im ersten Halbjahr von steigenden Mieteinnahmen profitiert. Gleichzeitig belasteten höhere Investitionen den operativen Mittelzufluss. An der Prognose für das Gesamtjahr hält der Wohnimmobilienkonzern dennoch fest.

Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren. Die Nettokaltmiete wuchs im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 473,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Miete pro Quadratmeter auf vergleichbarer Fläche stieg von 6,96 Euro pro Quadratmeter auf 7,21 Euro.

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Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) ging jedoch um 12,7 Prozent auf 110,5 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen begründete dies mit höheren Investitionen. Diese seien in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 202 Millionen Euro gestiegen. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiterhin einen AFFO von 220 bis 240 Millionen Euro an – das wäre ein neuer Rekord. (dpa-AFX)

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