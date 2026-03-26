Markteintritt von Further: Neuer Zugang zu globaler Spitzenmedizin für Versicherer

Die Further Group tritt erstmals in den deutschen Markt ein. Das Unternehmen mit Sitz in Madrid bietet Lösungen für Versicherer und Unternehmen, die den Zugang zu internationaler medizinischer Expertise bei schweren und komplexen Erkrankungen ermöglichen sollen. Damit positioniert sich Further hierzulande als neuer Anbieter im Bereich grenzüberschreitender Gesundheitslösungen. Ziel ist es, Versorgungslücken zu schließen, wenn geeignete Behandlungen im Inland nicht zeitnah verfügbar sind.

Kern des Angebots ist die Vermittlung von Diagnostik und Therapieoptionen über ein internationales Netzwerk aus spezialisierten Kliniken, Fachärzten und Laboren. Im Fokus stehen insbesondere anspruchsvolle Indikationen.

Präzisionsmedizin und internationale Behandlungskoordination

Der Anbieter konzentriert sich auf medizinische Bereiche wie Onkologie, Neurochirurgie, Kardiologie und Transplantationsmedizin. Dabei kombiniert Further klinische Beratung, Diagnostik sowie die Organisation grenzüberschreitender Behandlungen. Zum Leistungsspektrum gehören Programme zur Präzisionsmedizin, darunter molekulare Diagnostik und Gentests, ebenso wie unabhängige medizinische Zweitmeinungen bei komplexen Krankheitsbildern.

Ergänzt wird das Angebot durch den Zugang zu internationalen Spezialisten sowie die vollständige Organisation von Behandlungen im Ausland. Dazu zählt auch die Koordination von Reise, Unterkunft und stationärer Aufnahme. Versicherer können diese Leistungen in ihre bestehenden Angebote integrieren und so ihre Betreuung bei schweren Erkrankungen erweitern.

Deutschland als strategischer Versicherungsmarkt

Further arbeitet nach eigenen Angaben weltweit mit mehr als 300 Versicherern, Assekuradeuren und Unternehmen zusammen und betreut über drei Millionen Kunden in mehr als 30 Ländern. Für den deutschen Markt übernimmt Christian Botsch die Funktion des Director of Sales & Account Management. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, unter anderem bei Zurich, Delta Lloyd, Friends Provident und Skandia.

Botsch zeigt sich überzeugt, dass Further deutschen Versicherern, Assekuradeuren und Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit biete, ihr Service- und Gesundheitsangebot zu verbessern. „Die Kombination von internationaler medizinischer Expertise, ärztlicher Zweitmeinung und Präzisionsmedizin und grenzüberschreitender Koordination von Behandlungsprogrammen könne sie ihren Kunden bei schweren oder komplexen Erkrankungen einen neuen, entscheidenden Mehrwert bieten – den Zugang zu den weltweit fortschrittlichsten medizinischen Erkenntnissen“, sagt Botsch.

Für Further Gründer und CEO Frank Ahedo ist Deutschland einer der weltweit bedeutendsten Versicherungsmärkte und Sitz vieler globaler Versicherer. „Unser Ziel ist es, Versicherern dabei zu helfen, ihren Kunden Zugang zu bester medizinischer Expertise und den fortschrittlichsten Behandlungsmöglichkeiten weltweit zu bieten, insbesondere bei komplexen und schweren Erkrankungen“, sagt Ahedo.