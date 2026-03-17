Marktkorrektur im Blick: Wie sich Anleger jetzt positionieren können

Die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bieten aus Sicht von Capital Group sowohl Chancen als auch Risiken. „Es gibt viele Gründe, mit Optimismus auf das Jahr 2026 zu blicken“, sagt Arne Tölsner, Head of Client Group Dach. In den USA dürften lockerere monetäre Bedingungen und regulatorische Impulse die Kreditvergabe und Investitionen stützen. In Europa könnten staatliche Ausgabenprogramme zusätzliche Wachstumsimpulse liefern, während in Asien Strukturreformen und wirtschaftspolitische Maßnahmen die Entwicklung unterstützen.

Gleichzeitig bleibt die Bewertungssituation an den Aktienmärkten angespannt. In den vergangenen drei Jahren verzeichneten viele Märkte zweistellige Renditen. „Die Unternehmensgewinne waren zwar im Allgemeinen solide, doch die Kurs-Gewinn-Verhältnisse an den meisten großen Märkten liegen weltweit deutlich über den Durchschnittswerten der vergangenen zehn Jahre“, so Tölsner. Der hohe Optimismus lasse wenig Spielraum für negative Überraschungen.

Zusätzliche Risiken ergeben sich aus geopolitischen Entwicklungen, politischen Entscheidungen oder technologischen Umbrüchen. Selbst bei grundsätzlich positiven Aussichten könnten unerwartete Ereignisse kurzfristige Marktbewegungen auslösen.

Marktkorrekturen als Teil des Zyklus

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Korrektur nicht ungewöhnlich. Rückgänge gehören laut Capital Group zum normalen Verlauf der Märkte. In den vergangenen 20 Jahren lag der durchschnittliche Rückgang des MSCI ACWI Index innerhalb eines Kalenderjahres bei 12 Prozent. Dennoch erzielten Anleger im gleichen Zeitraum eine Gesamtrendite von 455 Prozent.

„Das größere Risiko für Anleger ist daher nicht die Aussicht auf eine Korrektur an sich, sondern die Art und Weise, wie sie darauf reagieren“, betont Tölsner. Volatilität führe häufig zu emotionalen Entscheidungen, die langfristige Erträge belasten können.

Versuche, den richtigen Ein- oder Ausstiegszeitpunkt zu treffen, seien besonders riskant. Wer zu früh aussteigt, verpasst mögliche Kursgewinne. Gleichzeitig kann ein verspäteter Wiedereinstieg dazu führen, dass Erholungsphasen nicht genutzt werden.

Diversifikation und Bewertung im Fokus

Statt auf Prognosen zu setzen, empfiehlt Capital Group eine strukturierte Vorbereitung. „Ein belastbarer Ansatz konzentriert sich stärker auf Vorbereitung und Navigation als auf Vorhersagen“, sagt Tölsner. Entscheidend sei, Volatilität als festen Bestandteil des Anlageprozesses zu akzeptieren.

Diversifikation spielt dabei eine zentrale Rolle. Portfolios mit starker Konzentration auf einzelne Regionen, Anlageklassen oder Themen seien besonders anfällig für Marktschwankungen. Eine breitere Streuung über unterschiedliche Renditequellen könne helfen, Risiken zu reduzieren.

Zugleich gewinnt Bewertungsdisziplin an Bedeutung. Anlagen mit bereits hohen Erwartungen im Kurs bieten weniger Puffer bei Stimmungswechseln. Eine selektive Titelauswahl rückt daher stärker in den Fokus.

Dividenden als stabilisierender Faktor

Ein weiterer Baustein kann die gezielte Einbindung von Dividendenstrategien sein. „Ein Beispiel dafür ist die stabilisierende Rolle, die Dividenden in einem Aktienportfolio spielen können“, so Tölsner. Diese werde oft erst in Phasen erhöhter Marktunsicherheit vollständig wahrgenommen.

Dividendenstarke Unternehmen finden sich inzwischen in unterschiedlichen Branchen, darunter Technologie, Gesundheit und Industrie. Eine frühzeitige Integration solcher Titel könne die Widerstandsfähigkeit eines Portfolios erhöhen.

„Marktkorrekturen sind nichts, das man fürchten sollte, sondern etwas, auf das man sich vorbereiten sollte“, resümiert Tölsner. Anleger, die auf Diversifikation, Bewertungsbewusstsein und eine disziplinierte Umsetzung setzen, seien besser in der Lage, auch in volatilen Marktphasen investiert zu bleiben.