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Mehr Kryptofonds: Institutionelle Investoren erwarten neue Auflagewelle

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Stock.Adobe.com/weixx
Studie zeigt: Institutionelle Investoren erwarten mehr Kryptofonds.

Institutionelle Investoren und Vermögensverwalter rechnen mit deutlich mehr Fonds für digitale Vermögenswerte. Vor allem große Finanzhäuser dürften das Angebot ausweiten. Welche Rolle ETFs und Tokenisierung dabei spielen, zeigt eine neue Umfrage.

Die wachsende Beteiligung traditioneller Finanzinstitute am Kryptomarkt dürfte die Auflegung neuer Fonds für digitale Vermögenswerte spürbar beschleunigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine globale Studie des Londoner Unternehmens Nickel Digital Asset Management.

Laut der Umfrage erwarten 90 Prozent der befragten institutionellen Investoren und Vermögensverwalter im kommenden Jahr einen Anstieg bei der Auflegung von Krypto- und Digital-Asset-Fonds. 18 Prozent rechnen dabei sogar mit einem starken Plus.

Für die Erhebung wurden Führungskräfte von Pensionsfonds, Family Offices, Versicherungs-Asset-Managern, Hedgefonds und Vermögensverwaltern in den USA, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Singapur, Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten befragt. Die teilnehmenden Organisationen verwalten zusammen mehr als 14 Billionen Dollar.

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Traditionelle Finanzhäuser dürften Angebot ausweiten

Besonders deutlich fällt die Erwartung an große etablierte Anbieter aus. 48 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass große traditionelle Finanzorganisationen ihre Auflegung von Digital-Asset-Fonds in den nächsten drei Jahren deutlich erhöhen. Weitere 51 Prozent erwarten einen leichten Anstieg.

Die stärkere Präsenz klassischer Finanzhäuser hat aus Sicht der Befragten auch Folgen für die Anlagestrategien. 23 Prozent bewerten diese Entwicklung als sehr positiv, 71 Prozent als eher positiv. Nur 5 Prozent sehen keinen Einfluss auf ihre Strategie.

Michael Hall, Co-CIO und Gründungspartner bei Nickel Digital, sagt: „Traditionelle Institutionen integrieren digitale Vermögenswerte in rasantem Tempo, und das wirkt sich weltweit klar positiv auf Anlagestrategien aus und führt zu einer größeren Auswahl – sowohl bei Alpha- als auch bei Beta-Strategien.

Die Einführung und Weiterentwicklung von Krypto-ETFs war ein wesentlicher Treiber für das steigende Engagement großer traditioneller Institutionen, doch das wachsende Interesse an Tokenisierung verstärkt die Dynamik zusätzlich.“

Grundlage der Studie ist eine von Nickel Digital beauftragte Befragung des Marktforschungsunternehmens PureProfile aus dem Januar 2026. Befragt wurden 260 institutionelle Investoren und Vermögensverwalter. Darunter waren 108 Teilnehmer, die bislang nicht in Krypto- und digitale Vermögenswerte investieren, dies aber innerhalb der kommenden 24 Monate planen.

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