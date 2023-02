Mit der Netto-Fondspolice „Deutsche Finance Performance Plus“ erweitert die DEUTSCHE FINANCE GROUP ihre Vertriebsstrategie im Privatkundengeschäft.

Die DEUTSCHE FINANCE GROUP als internationale Investmentgesellschaft verwaltet rund 12 Milliarden an Vermögen, ist Marktführer im Bereich Alternativer Investment Funds (AIF) und betreut ein Investitionsvolumen von 1.4 Mrd. EUR im Privatkundengeschäft. Über 42.000 Privatanleger sind aktuell in 21 Portfoliofonds oder institutionelle Club-Deals bei der DEUTSCHE FINANCE GROUP investiert. Mit der Netto-Fondspolice „Deutsche Finance Performance Plus“ erhalten Finanzdienstleister einen neuen Zugang zu den Investmentstrategien der DEUTSCHE FINANCE GROUP. CASH. im Interview mit Thorben Höfer, Geschäftsführer der Deutsche Finance Networks.

Die DEUTSCHE FINANCE GROUP bietet ihren Vertriebspartnern mit Zulassung nach § 34d GewO eine Netto-Fondspolice – was hat die DEUTSCHE FINANCE GROUP bewegt, eine Fondspolice zu konzipieren?

Thorben Höfer: Grundsätzlich geht es im Rahmen der Wachstumsstrategie bei der DEUTSCHE FINANCE GROUP um die Erschließung neuer Zielgruppen von Anlegern und Vertriebspartnern. Im Fokus stehen speziell im Bereich des Privatkundengeschäfts bewährte als auch neue innovative Produkte. Bei unseren alternativen Investmentfonds (AIF) verwalten wir aktuell 21 Investmentfonds, in denen bereits über 42.000 Privatanleger mit einem Investitionsvolumen von 1.4 Milliarden Euro investiert sind. Die Platzierung unserer AIF ist über Vertriebspartner mit Zulassung nach §34f Absatz 2 GewO strukturiert, was einem Potential von ca. 8.800 Vermittlern entspricht. Betrachtet man das Potential im Bereich „Versicherungen“ sprechen wir im direkten Vergleich von 197.434 Vermittlern. Unsere potenzielle Zielgruppe sind die über 80.000 ungebundenen Vermittler und Makler. Aus unserer Sicht bietet sich hier ein gigantisches Marktpotential für innovative Produkte. Mit einem aktuellen Bestand von über 82 Mio. Verträgen sind in Deutschland 2.14 Billionen EUR an Kapital im Bereich der Lebens- und Rentenversicherung investiert. Der durchschnittliche Rückkaufswert beträgt rund 25.000 EUR je Police. Die Versicherungswirtschaft wird jedoch seit Jahren zum Umdenken gezwungen. Das anhaltende Niedrigzinsniveau, der damit einhergehende Kostendruck, die Absenkung der Garantieverzinsung und das Ende der Brutto Riester-Rente, sorgt bei vielen Versicherungsvermittlern für einen massiven Rückgang im Neukundengeschäft. Auf der anderen Seite stornieren unzufriedene Kunden bestehende Verträge. Im Jahr 2022 wurden bereits über 12 Mrd. EUR an „Bestandskapital“ im Bereich der Lebens- und Rentenversicherungen gekündigt – dieses Kapital sucht neue Wege zum Investieren und eine marktgerechte Rendite. Dieses Potential hat die DEUTSCHE FINANCE GROUP erkannt und dafür eine innovative Netto-Fondspolice konzipiert. „Wissen wie Rendite entsteht“ ist auch die Basis unserer Fondspolice.

Herr Höfer, bevor Sie zur DEUTSCHE FINANCE GROUP wechselten, waren Sie erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig. Was waren damals die Gründe für den Wechsel?

Thorben Höfer: Richtig, ich war von 1998 – 2018 selbstständig in der Versicherungsbranche tätig und habe den Aufbau und die Führung von Vertriebsorganisationen verantwortet. 2011 habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet und konnte mit einem großen Vertriebsteam über 50.000 Verträge akquirieren.

Die Frage nach dem aktiven Kapitalaufbau im Versicherungsmantel rückte während meiner aktiven Zeit in der Versicherungsbranche jedoch immer mehr in den Vordergrund. Ich stellte fest, dass trotz der äußerst positiven Entwicklung der Aktienmärkte über 95% der vermittelnden Bestandsverträge im Bereich der fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen selbst nach 10-15 Jahren weniger Rückkaufswerte als eingezahltes Kapital aufwiesen.

Um meinem Vertriebsnetzwerk renditestarke Kapitalanlagen in Form von direkten- und indirekten Investments anzubieten und damit einen echten Kundennutzen zu erzeugen, war ein wesentlicher Grund meines Wechsels in den Bereich Alternativer Investmentfonds (AIF) zur DEUTSCHE FINANCE GROUP im Juli 2018. Denn die Unternehmensstrategie der DEUTSCHE FINANCE GROUP basiert auf einer effektiven Differenzierung und Einzigartigkeit, um eine dauerhafte und starke Marktposition zu generieren. Seit über siebzehn Jahren orientiert sich die DEUTSCHE FINANCE GROUP nicht an vergleichbaren Marktteilnehmern oder Wettbewerbern, sondern an innovativen Marktopportunitäten und renditestarken Investmentstrategien und bietet Privatanlegern Zugang, gemeinsam mit finanzstarken institutionellen Investoren zu investieren. Die vorzeitige Auflösung des „DF Deutsche Finance Investment Fund 15- Club Deal Boston I“ bestätigt diese Investmentstrategie. Bereits nach einer Investitionszeit von nur 27 Monaten erhielten Privatanleger das rund 1,4-fache ihrer Einlage zurück. Damit erwirtschaftete der Investment Fund 15 eine attraktive Rendite von mehr als 16% IRR p.a.

Welche Vorteile bietet die Netto-Fondspolice Deutsche Finance Performance Plus?

Thorben Höfer: Die Hochrechnung möglicher Ablaufleistungen von Fondspolicen stehen im Mittelpunkt jedes Kundengespräches „was kommt dabei später einmal raus“ möchten viele Kunden bei Abschluss einer Anlage für ihre Altersvorsorge wissen. Grundsätzlich ist bei Fondspolicen eine langfristige Hochrechnung komplex, Entwicklungen der Kapitalmärkte allgemein und die der gewählten Fonds im Speziellen, ebenso die Kostenentwicklung auf Fonds- und Versicherungsseite, welche die Ablaufleistung beeinflussen. Die Deutsche Finance Performance Plus ist eine Netto-Fondspolice und eignet sich besonders für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge, da bei erheblich verbesserten Rahmenbedingungen ihre Kostenstruktur von nur 0,4% sehr gering ist und so die höchstmögliche Rendite beim Anleger ankommt. Mit der Liechtenstein Life haben wir einen leistungsstarken Versicherungspartner mit einem hochmodernen Netto-Tarif. Die Basis unserer Netto-Fondspolice bildet eine mehrfach ausgezeichnete Vermögensverwaltung. Die CURA & SENECTUS investiert in Kooperation mit der DEUTSCHE FINANCE SECURITIES in Wertpapiere, Anleihen und Real Estate Investitionsstrategien. Der Prozess wird durch die langjährige Expertise und das gesamte institutionelle Netzwerk der DEUTSCHE FINANCE GROUP begleitet. Eine vergleichbare Wertentwicklung der von der DEUTSCHE FINANCE SECURITIES entwickelten Investitionsstrategie beträgt für den Zeitraum Januar 2000 bis Dezember 2022 nach Kosten +10,19% pro Jahr bei einer Volatilität, die in etwa der globalen Aktie entspricht. Damit hätte sich das Kapital im Durchschnitt aller 10 Jahresperioden mehr als verdreifacht. Diese Investitionsstrategie bildet die Basis für unsere Netto-Police Deutsche Finance Performance Plus.

Wofür steht das „Plus“ im Namen der Netto-Police?

Thorben Höfer: Hervorzuheben ist mit Sicherheit das Fürstentum Liechtenstein was über ein AAA-Länder Rating, sowie eine stabile Sozial-, Rechts- und Wirtschaftsordnung verfügt. Liechtenstein ist Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), aber kein Mitglied in der EU. Damit haftet Liechtenstein nicht bei möglichen wirtschaftlichen Problemen oder sogar Insolvenzen anderer Länder oder Währungen. Ein weiteres „Plus“ ist, dass Vermögenswerte aus Versicherungen per Gesetz als Sondermasse geschützt sind und nicht mit dem Unternehmenskapital des Versicherers verflochten sind. Der Kunde kann jederzeit bis ins hohe Alter Kapital ein- und auszahlen und bei Entnahmen die Währung dabei selbst bestimmen. Ein wichtiges „Plus“ ist die depotführende Stelle der Vermögensverwaltung, die von der börsennotierten St. Galler Kantonalbank durchgeführt wird. Die St. Galler Kantonalbank betreut seit über 150 Jahren Privat- und Geschäftskunden und wird regelmäßig durch die Ratingagentur Moody’s bewertet.

Welche Vertriebsstrategie verfolgen Sie und welchen Service bieten Sie zukünftig Ihren Vertriebspartnern?

Thorben Höfer: Die Deutsche Finance Networks bietet ihren Vertriebspartnern in Kooperation mit der Nettowelt GmbH einen exklusiven Zugang für die Abwicklung unserer Netto-Fondspolice Deutsche Performance Plus. Neben einem Vergleichsrechner stehen unseren Vertriebspartnern eine voll digitale Berechnungs- und Beratungssoftware, sowie die digitale Abwicklung der Antragsstrecke zur Verfügung. Unsere Vertriebspartner erhalten über unseren Geschäftsbereich „Consulting“ jegliche Unterstützung bei allen relevanten Vertriebsthemen. Dabei stehen Rekrutierungsprozesse, Verkaufsstrategien sowie Marketing- und Positionierungsstrategien im Fokus. Selbstverständlich bieten wir auch interessante und storno-freie Abschluss- und Betreuungsvergütungen.

Weitere Informationen finden Sie hier.