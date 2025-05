Mittelpunkt Mensch

Die Neuausrichtung des Unternehmens zeigt, wie moderne Finanzberatung heute funktionieren kann: persönlich, fundiert und wertebasiert. Der USP liegt im Beratungsansatz: Statt schnellen Abschlüssen steht die Lebensplanung der Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Es geht um langfristige finanzielle Gesundheit – ob im Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge oder beim Schutz von Familie und Eigentum. Die GEVAS-Beraterinnen und -Berater verstehen sich dabei als Wegbegleiter, nicht als Verkäufer.

Besonders stark zeigt sich das in der Kombination aus digitaler Effizienz und persönlicher Nähe. Das Unternehmen setzt bewusst auf Empathie und Expertise – unterstützt von moderner Technik, aber nicht von ihr ersetzt. Das schafft Vertrauen in einer Branche, die genau davon lebt. Wer in einem umkämpften Markt erfolgreich sein will, braucht mehr als Produkte – er braucht Haltung. Der Anspruch, „Menschen in den Mittelpunkt der Finanzberatung zu stellen“, ist kein Claim, sondern gelebte Philosophie. Das ist vielleicht der wichtigste USP der Regensburger überhaupt.

