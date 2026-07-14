MPE bringt weiteren Private-Equity-ELTIF für Privatanleger

Der Private-Equity-Spezialist Munich Private Equity (MPE) kündigt den Start seines zweiten European Long Term Investment Fund (ELTIF) an. Privatanleger können sich ab 5.000 Euro am MPE Mid Market Private Equity ELTIF 2 beteiligen. Der Investitionsfokus liegt auf dem Mittelstand („Lower Mid-Market“) und konzentriert sich ausschließlich auf Zielfonds beziehungsweise Unternehmen in Europa.

„Der europäische Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Rund die Hälfte der Wertschöpfung in Europa entsteht in mittelständischen Unternehmen. Viele dieser Firmen sind Markt- oder Technologieführer in ihren Spezialmärkten und gleichzeitig für Privatanleger kaum zugänglich“, sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender Munich Private Equity. „Unser neuer ELTIF ermöglicht die Investition in genau diese Unternehmen und erlaubt es den Anlegern, an der Innovationskraft und dem langfristigen Wachstum des europäischen Mittelstands zu partizipieren.“

Der MPE Mid Market Private Equity ELTIF 2 ist nach dem Dachfondsprinzip von Munich Private Equity konzipiert. Der Publikumsfonds investiert demnach als Feeder-ELTIF mindestens 85 Prozent seines Kapitals dauerhaft in das Sondervermögen Munich Private Equity Mid Market ELTIF 2 („Master-ELTIF“) und somit mittelbar über institutionelle Private-Equity-Zielfonds in zahlreiche mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen in Europa.

Geschlossenes Fondskonzept

Der Publikums-ELTIF ist ein geschlossener Fonds. Die Laufzeit endet am 31. Dezember 2039. Auszahlungen sind ab 1. Januar 2032 möglich. „Die langfristige Kapitalbindung ist eine der größten Stärken von Private Equity. Sie schafft den Freiraum, Unternehmen über Jahre hinweg aktiv zu begleiten und nachhaltigen Wert zu schaffen“, sagt Nico Auel, Vorstand von Munich Private Equity. „Die Illiquidität eines geschlossenen Fonds ermöglicht es den Private-Equity-Managern, diese Freiräume konsequent zu nutzen und rückt die langfristige Anlageperspektive als Erfolgsvoraussetzung auch gegenüber den Anlegern klar in den Fokus.“

Der MPE Mid Market Private Equity ELTIF 2 wurde wie sein Vorgänger in Deutschland aufgelegt und von der BaFin zugelassen. Neben Deutschland wird der Fonds laut MPE auch in Österreich zum Vertrieb angeboten. Grundsätzlich wäre mit der ELTIF-Zulassung der Vertrieb in der gesamten EU möglich.