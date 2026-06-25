Neuberger und sechs Partner gründen ELTIF-Informationsinitiative für Privatanleger

Neuberger Berman hat gemeinsam mit Muzinich & Co., Patrizia, der Deutschen WertpapierService Bank (dwpbank), Dericon, Liqid und ELTIF.info eine Initiative gegründet, die das Anlagevehikel ELTIF (European Long-Term Investment Fund) stärker in den Fokus von Privatanlegern rücken soll. Das Bündnis versteht sich nach eigenen Angaben als Branchenforum und Informationsplattform und betont ausdrücklich, kein Produktvertriebskanal zu sein.

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Über ELTIFs erhalten Privatanleger Zugang zu privaten Märkten und können in Anlageklassen wie Private Equity, Private Debt und private Infrastruktur investieren – Bereiche, die bislang weitgehend institutionellen Investoren vorbehalten waren. Die Initiative will Wissen über Chancen, Risiken, Einsatzmöglichkeiten sowie Strukturen und Prozesse dieser Fondskategorie verständlich vermitteln.

Jesco Schwarz, Head of Intermediary Client Group für Deutschland und Österreich bei Neuberger Berman, begründet das Engagement so: „Private Markets haben sich schon lange als wichtiger Baustein institutioneller Portfolios etabliert. Mit ELTIFs haben nun auch Privatanleger die Möglichkeit, von den Chancen dieser Anlageklassen zu profitieren, darunter attraktive Rendite-Risiko-Profile, ein Beitrag zur Diversifikation und der Zugang zu einzigartigen Investmentopportunitäten.“

Komplementäre Kompetenzen der Gründungspartner

Die beteiligten Häuser bringen unterschiedliche Schwerpunkte ein. Neuberger Berman, Muzinich und Patrizia steuern ihre Expertise im Portfoliomanagement und in klassischen Vertriebsbereichen bei, dwpbank und Dericon ihre Kompetenzen in der Abwicklung. Liqid bringt Erfahrung als digitaler Anbieter mit, während ELTIF.info als unabhängige Informationsplattform fungiert.

Zu den erklärten Zielen der Initiative gehören die neutrale Erläuterung von Vor- und Nachteilen, die Darstellung des Angebotsumfangs sowie die Vermittlung von Entscheidungshilfen für potenzielle Investoren. Darüber hinaus sollen strukturelle und regulatorische Rahmenbedingungen transparenter gemacht und unterschiedliche Branchenstandards beim ELTIF-Management objektiv erläutert werden.

Schwarz betont den offenen Charakter des Formats: „Unsere Initiative will Transparenz und Verständnis vermitteln, damit Anleger und ihre Berater fundierte Entscheidungen treffen können. Wir möchten eine Plattform für den Austausch zwischen interessierten Investoren, Beratern und Anbietern schaffen, um Erfahrungen zu teilen und Synergien zu nutzen. Die ELTIF Initiative ist keine geschlossene Gruppe und wir freuen uns auf weitere Mitglieder.“

ELTIFs als Instrument zur Kapitalmarktfinanzierung in Europa

Über die individuelle Anlegerebene hinaus sehen die Gründungspartner ELTIFs auch als gesamtwirtschaftlich relevantes Instrument. Nach ihrer Einschätzung kann das Vehikel dazu beitragen, privates Kapital für langfristige Investitionen in die europäische Wirtschaft zu mobilisieren. Eine breitere Nutzung könnte die Finanzierung des Mittelstands, der digitalen Transformation und nachhaltiger Infrastruktur stärken.

Neuberger Berman ist ein 1939 gegründeter, unabhängiger Investmentmanager im Mitarbeitereigentum mit rund 3.000 Beschäftigten in 26 Ländern. Das Unternehmen verwaltet Portfolios in den Bereichen Aktien, Renten, Private Equity, Immobilien und Hedgefonds im Volumen von 567 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2026).