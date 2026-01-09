BF.direkt AG erweitert Vorstand und ändert strategische Ausrichtung

Die BF.direkt AG, Holding der BF-Unternehmensgruppe, stellt sich einer Unternehmensmitteilung zufolge personell und strategisch neu auf. Hintergrund ist die wachsende Komplexität im Debt-Markt sowie der Ausbau zusätzlicher Assetklassen neben der Immobilienfinanzierung. Mit einer erweiterten Führungsstruktur will das Unternehmen seine Kompetenzen künftig noch stärker bündeln und skalieren.

Neu in den Vorstand berufen werden Fabio Carrozza, Maria Angela Ciriello und Eugenio Sangermano. Alle drei sind seit mehreren Jahren in der BF-Gruppe tätig und beteiligen sich im Zuge ihrer Berufung auch an der Gesellschaft. Francesco Fedele bleibt als CEO für die übergeordnete Strategie und die Gesamtsteuerung der Gruppe verantwortlich.

Innerhalb des Vorstands übernimmt Fabio Carrozza als Chief Sales Officer die Verantwortung für den gruppenweiten Vertrieb. Maria Angela Ciriello führt künftig als Chief Financial Officer das Finanzressort. Die Investmentaktivitäten der Gruppe verantwortet Eugenio Sangermano in der Rolle des Chief Investment Officer.

Wachstum im Advisory und Asset Management geplant

Francesco Fedele erläutert: „Die neue Managementstruktur stärkt klare Zuständigkeiten und schafft die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum. Im Advisory-Bereich ist geplant, dass das derzeit beratene Volumen von rund 1,0 Milliarden Euro pro Jahr durch den stärkeren Fokus auf Infrastructure Debt und Corporate Debt mindestens verdoppelt wird. Parallel dazu soll im Asset Management das Volumen der betreuten Assets in den Assetklassen Corporate Private Debt, Infrastructure Debt und Real Estate Debt von derzeit circa 2,0 Milliarden Euro auf mehr als 5,0 Milliarden Euro gesteigert werden.“

Dabei bleibe die Immobilienfinanzierung ein zentraler Bestandteil der Positionierung. Fedele betont: „Die BF-Gruppe steht seit vielen Jahren für exzellente Immobilienfinanzierungen in Deutschland – daran halten wir fest. Gleichzeitig haben wir unsere Kompetenzen in den Assetklassen Infrastructure Debt und Corporate Debt in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Mit der neuen Managementstruktur rücken diese Bereiche nun deutlich stärker in den strategischen Fokus und werden integraler Bestandteil unserer weiteren Entwicklung.“

Im Zuge der Neuausrichtung firmiert die bisherige Tochtergesellschaft BF.real estate finance künftig unter dem Namen BF.advisory GmbH. Die Umbenennung soll den erweiterten Beratungs- und Investmentansatz der Gruppe widerspiegeln, der über klassische Immobilienfinanzierungen hinausgeht.

Führungskräfte aus den eigenen Reihen

Fabio Carrozza ist seit 2020 für die BF-Gruppe tätig und seit mehreren Jahren Geschäftsführer der heutigen BF.advisory GmbH. Er verfüge über langjährige Erfahrung in der Betreuung von Unternehmens- und Immobilienkunden sowie in der Strukturierung komplexer Finanzierungen. Zuvor war er über 20 Jahre in der Bankbranche tätig.

Maria Angela Ciriello kam 2021 zur BF-Gruppe. Davor war sie 14 Jahre in verschiedenen Funktionen bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft in Stuttgart tätig. Dort verantwortete sie unter anderem das Unternehmenscontrolling, das Risikomanagement sowie das Auslagerungscontrolling. Sie ist Diplom-Ökonomin und staatlich geprüfte Informatikerin.

Eugenio Sangermano ist seit 2023 Teil der BF-Gruppe. Zuvor war er rund 21 Jahre bei der W&W Asset Management tätig, unter anderem als Head of Business Development bei W&W Asset Management Ireland sowie über viele Jahre als verantwortlicher Portfoliomanager für Corporate Private Debt, Infrastructure Debt und Real Estate Debt.