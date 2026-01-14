MRH Trowe bündelt Versicherungsexpertise für Automobil- und Landmaschinenhandel

Das Makler- und Beratungshaus MRH Trowe strukturiert sein Geschäft für den Automobil-, Landmaschinen- und Baumaschinenhandel neu. Zum Jahresbeginn hat das Makler- und Beratungshaus die ASV Assekuranz-Service NRW Versicherungsmakler GmbH aus Mönchengladbach mit dem Autohausbereich von MRH Trowe Stuttgart in der ASV MotorSecure GmbH zusammengeführt.

Die neue Gesellschaft betreut Autohäuser, Kfz-Werkstätten sowie Betriebe aus der Land- und Bautechnik. Rund 900 Bestandskunden nutzen bereits die Angebote. ASV MotorSecure arbeitet zudem mit mehreren Bundes- und Landesverbänden der jeweiligen Branchen zusammen.

ASV-Geschäftsführer Olav Schirm beschreibt den Ansatz so: „Mit ASV MotorSecure bündeln wir zwei spezialisierte Einheiten zu einer starken Plattform. Für unsere Kunden bedeutet das: klare Ansprechpartner, effiziente Prozesse und Lösungen, die exakt auf die Anforderungen von Autohaus und LandBauTechnik zugeschnitten sind – bundesweit und mit einem konsequenten 360-Grad-Blick.“