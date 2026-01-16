MRH Trowe übernimmt TravelProtect und baut Assekuradeur-Geschäft im Touristiksegment aus

Die German Underwriting GmbH, unter deren Dach MRH Trowe seine Assekuradeur-Aktivitäten bündelt, erwirbt 100 Prozent der Anteile an der TravelProtect GmbH. Das in Würzburg ansässige Unternehmen ist auf den Online-Vertrieb von Reiseversicherungen für Privatkunden spezialisiert.

Mit der Übernahme erweitert MRH Trowe sein Kompetenzfeld im Bereich touristischer Versicherungslösungen. Bereits heute ist die Gruppe mit der TAS Touristik Assekuranz-Service GmbH sowie der mdt travel underwriting GmbH im Markt präsent. Beide Gesellschaften konzentrieren sich vor allem auf Lösungen für Reiseveranstalter und gewerbliche Kunden, während TravelProtect den digitalen Abschluss für Privatkunden abdeckt.

„Durch den Fokus auf den Online-Abschluss von Reiseversicherungen für Privatkunden über Vergleichsportale und den Eigenvertrieb über die Website ist die TravelProtect GmbH eine ideale Ergänzung für unsere bestehenden Aktivitäten im Bereich Travel“, sagt Lars Mesterheide, Mitglied des Boards von MRH Trowe. „Bei der Schadenabwicklung werden wir dabei insgesamt von den Erfahrungen profitieren, die mdt im Feld der Künstlichen Intelligenz einbringt. Strategisch etablieren wir so einen vertikal und horizontal integrierten Omnichannel-Anbieter mit einem hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen.“

Veräußert werden die Anteile von Gründer Jan Röhrle, Geschäftsführerin Pia Röhrle sowie von der Versicherungsgruppe die Bayerische. Pia Röhrle bleibt weiterhin Geschäftsführerin von TravelProtect und führt das Unternehmen auch künftig operativ. Die bestehende Partnerschaft mit der Bayerischen im Segment der Reiseversicherungen wird fortgesetzt.

Die TravelProtect GmbH wurde 2005 gegründet und beschäftigt derzeit 13 Mitarbeitende. Die Übernahme erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2025. Zu den finanziellen Details der Vereinbarung vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen.