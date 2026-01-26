Munich Private Equity platziert 2025 über 74 Millionen Euro bei Privatanlegern

Insgesamt hat MPE über 74 Millionen Euro bei Privatanlegern platziert und damit das geplante Umsatzziel erreicht, teilt das Unternehmen mit. Gleichzeitig konnten demnach dank stabiler Rückflüsse über 130 Millionen Euro an Anleger ausgeschüttet werden.

„2025 haben wir das Auszahlungsvolumen an unsere Anleger gesteigert und unser Platzierungsziel erreicht. Entsprechend blicken wir sehr positiv auf das Jahr zurück“, sagt Nico Auel, Vorstand bei Munich Private Equity. „Wir sind sehr zufrieden, viele neue Privatanleger und Vertriebspartner für die Anlageklasse Private Equity gewonnen zu haben“, so Auel weiter.

2025 schüttete Munich Private Equity mit insgesamt 18 Auszahlungen über 130 Millionen Euro an Anlegerinnen und Anleger aus. „In den vergangenen Monaten und Jahren warteten viele Marktteilnehmer insbesondere in den größeren Segmenten auf Exits. Unsere Anleger haben hingegen vom Fokus auf den Lower Mid-Market mit seiner stabileren Rückflussdynamik profitiert“, erklärt Vorstand Norman Lemke das stabile Auszahlungsniveau.

Aktuell befinden sich zwei Private-Equity-Dachfonds für Privatanleger im Vertrieb. Der MPE International 9 ist global ausgerichtet und investiert im Lower Mid-Market mit Fokus auf Nordamerika und Europa. Rückflüsse werden zunächst reinvestiert und thesauriert, die Auszahlungsphase beginnt ab 2034. Der Fonds ist ab 5.000 Euro zeichnungsfähig, zudem sind Sparpläne ab 50 Euro möglich.

Der MPE Mid Market Private Equity ELTIF investiert ebenfalls im Lower Mid-Market, allerdings mit dem Schwerpunkt Europa. Rückflüsse werden bei diesem Konzept nicht reinvestiert. Die Auszahlungsphase beginnt bereits ab 2030. Anleger können sich ab 5.000 Euro Einmalanlage beteiligen.