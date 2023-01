Nachhaltiger Multi-Asset-Fonds für Zukunftsthemen

Selten waren Veränderungen und Herausforderungen größer als jetzt. So stellen digitale Disruptionen etablierte Branchen infrage, während der demografische Wandel instabile gesellschaftliche Strukturen schafft und die Welt nach einer nachhaltigeren globalen Wirtschaftsordnung verlangt. Hinzu kommen geopolitische Umwälzungen, die nicht nur einen neuen kalten Krieg heraufbeschwören, sondern auch die Deglobalisierung befördern. Gleichzeitig wird die Geldpolitik vom Wandel des Inflationsklimas überrollt, das Inflation und Zinsen in ungeahnte Höhen zu treiben droht.

Geldanlage muss sich ändern

Anleger werden sich als Folge dieser Entwicklungen mit vier Dingen abfinden müssen: Erstens erfordern positive Gesamterträge mehr wachstumsstarke Substanz im Portfolio, also einen hohen Aktienanteil. Damit einher gehen zweitens größere Ertragsschwankungen in den Kapitalanlagen, sodass drittens an einer aktiven Bewirtschaftung ebenso wenig ein Weg führt wie viertens an einem guten Risikomanagement.

Der nachhaltige Multi-Asset-Fonds Bantleon Changing World antwortet auf diese Herausforderungen mit einem flexiblen Managementansatz, in dessen Zentrum die nachhaltige Bewirtschaftung der entscheidenden Zukunftsthemen steht: Erneuerbare Energien, Digitale Infrastruktur, Intelligente Städte & Mobilität, Digitale Disruptoren. Investiert wird in Aktien von Unternehmen, die durch innovative oder schwer ersetzbare Geschäftsmodelle Wachstum und Stabilität vereinen. Dabei kommen nur Unternehmen mit einem positiven Nachhaltigkeitsprofil infrage. Zur Risikosteuerung können Teile des Portfolios aus soliden Anleihen bestehen und als Absicherung in Phasen massiver Marktverwerfungen sowie Schutz vor Inflation kann auch in Gold investiert werden.

Die Gewichtung der Anlagethemen und -segmente wird flexibel an die Prognosen der mehrfach ausgezeichneten Konjunkturanalysten von Bantleon angepasst. Sie bestimmen die aktuelle Position im Konjunktur- und Kreditzyklus, analysieren mögliche systemische Risiken und geben darüber hinaus Empfehlungen zur kurzfristig-taktischen Ausrichtung. Die Ziele von Bantleon Changing World sind ein deutlich überdurchschnittlicher Ertrag mit hoher Stabilität und starker Nachhaltigkeitsorientierung.

Aktien: Gewinner der Zukunft mit gutem Nachhaltigkeitsprofil

Die Auswahl der Unternehmen basiert auf einem klassischen Stock-Picking-Ansatz. Um die besten Unternehmen auszuwählen, werden diese fundamental anhand festgelegter Kriterien für Bilanzqualität und Bewertung analysiert. Zusätzlich werden die Unternehmen anhand von ESG-Kriterien bewertet. Hinzu kommen Analysen von Geschäfts­modell sowie Wettbewerbsposition. Die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle und die Wett­bewerbsvorteile der Unternehmen stehen besonders im Fokus, um diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die entweder durch schwer ersetzbare oder durch einzigartige, überlegene Geschäftsmodelle hervorstechen.

Anleihen: Stabilität & Impact Investing

Das Anleihenmanagement basiert auf dem Grundsatz der Stabilität für das Portfolio. Im Vordergrund stehen daher solide Anleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. Wann immer möglich, werden alle Anleihen als Green Bonds gekauft. Der mehrstufige Green-Bond-Investmentprozess berücksichtigt sowohl die Nachhaltigkeitsbewertung der Emittenten als auch der mit den Anleihen finanzierten Projekte. Diese werden zudem auf Kompatibilität mit den Green Bond Principles überprüft.

Edelmetalle: Nachhaltig gewonnenes Gold

Bei den Edelmetallen hat sich insbesondere Gold seit jeher als Teil der langfristigen Vermögens­bildung und als Safe Haven in Krisenzeiten bewährt. Dem Grundsatz der Nachhaltigkeit folgend, bevorzugt Bantleon Changing World solche Gold-ETCs, welche vornehmlich durch Good-Delivery-Barren – zertifiziert entsprechend den Richtlinien der Responsible Gold Mining Principles der London Bullion Market Association – besichert sind. Mit der Zertifizierung wird sichergestellt, dass das Gold unter hohen ESG-Standards gewonnen und nicht zur Geldwäsche oder zur Finanzierung von Terrorismus oder Kriegen genutzt wird.

Mehr Informationen zu Bantleon Changing World finden Sie hier.

Bei dieser Anzeige handelt es sich um Werbung. Sie stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf eines Produkts dar. Das aufgeführte Produkt ist ein Publikumsfonds nach Luxemburger Recht. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und des jüngsten Jahres- bzw. Halbjahresberichts erfolgen. Diese Dokumente sind kostenlos bei der Bantleon Invest GmbH, Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover, bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien und bei derBantleon AG, Claridenstrasse 35, CH-8002 Zürich sowie unter www.bantleon.com erhältlich. Wertentwicklungen der Vergangenheitsowie Auszeichnungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.