Nachhaltigkeit: SFDR 2.0 – Fortschritte erzielt, aber reicht das aus?

Die Europäische Kommission hat Änderungen an der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) vorgeschlagen, einem Rahmenwerk, das Nachhaltigkeitsangaben für Finanzprodukte in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren festlegt. Die Ziele der SFDR sind die Erhöhung der Transparenz, die Bekämpfung von Greenwashing und der Schutz von Anlegern. Gehen die neuen Vorschläge weit genug oder verfehlen sie ihr Ziel?

Zu den wichtigsten Änderungen gehört die Einführung von drei Kategorien von Anlageprodukten – „Nachhaltig“, „Transition“ (Übergang) und „ESG-Grundlagen“ –, die die derzeitigen Fondsklassifizierungen gemäß Artikel 6, 8 und 9 ersetzen. Weitere wichtige Änderungen sind die Einführung von Ausschlussanforderungen für diese Kategorien und die Abschaffung der Berichterstattung über wesentliche nachteilige Auswirkungen (Principal Adverse Impact, PAI) auf Unternehmensebene. Auf den ersten Blick sind diese Änderungen zu begrüßen. Insbesondere die Einführung von Ausschlussanforderungen, da diese als wissenschaftliche Definition von Schaden fungieren, und die Abschaffung der Berichterstattung auf Unternehmensebene, da dies einen erheblichen Verwaltungsaufwand einsparen würde, ohne dass dadurch nützliche Nachhaltigkeitsdaten verloren gingen. Der Teufel steckt jedoch im Detail.

Eine wichtige verpasste Chance in dem Vorschlag ist das Fehlen gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen Anlageprodukten, die den drei neuen Kategorien entsprechen, und anderen Fonds. Nur kategorisierte Investmentvehikel sind zur Offenlegung von Informationen verpflichtet, wobei die Transparenzanforderungen von ESG-Grundlagen über Transition bis hin zu Nachhaltigkeit steigen. Für nicht kategorisierte Fonds bleibt die Offenlegung freiwillig. Der Grund für die Forderung nach Transparenz bei nachhaltigen Fonds ist, dass Endnutzer so potenzielle Schäden erkennen können. Diese Logik sollte jedoch auf alle Anlageprodukte ausgedehnt werden, insbesondere auf nicht kategorisierte Produkte, bei denen die meisten Schäden auftreten können. Derzeit verlangt der Vorschlag effektiv Haftungsausschlüsse für nachhaltige Produkte, während potenziell schädliche Produkte eine Offenlegung vermeiden können. Nicht kategorisierte Produkte sollten verpflichtet werden, über die von ihnen verursachten Schäden zu berichten.

Um sich für die Kategorien „ESG-Grundlagen“, „Übergang“ und „Nachhaltig“ zu qualifizieren, müssen 70 % des Portfolios in Übereinstimmung mit der Nachhaltigkeitsaussage, d. h. dem verfolgten Ziel oder den angewandten Nachhaltigkeitsaspekten, angelegt sein. Die Einführung einer Schwelle ist zwar zu begrüßen, wir befürchten jedoch, dass der Vorschlag die Klarheit und Vergleichbarkeit für Kleinanleger nicht ausreichend verbessert. Die Anforderungen sind sehr flexibel und können zwischen den Fonds erheblich variieren. Insbesondere „ESG-Grundlagen“ ist anfällig für Greenwashing, da alles frei interpretiert werden kann: ein Mindestanteil an ausgerichteten Vermögenswerten, kein vorab festgelegtes Nachhaltigkeitsziel und keine klaren Vorgaben zur Bewertung der ESG-Integration. Darüber hinaus scheint sich die Kategorie „Transition“ auf den ökologischen Wandel zu konzentrieren und den ebenso wichtigen sozialen Wandel aufgrund der Komplexität der Entwicklung und Festlegung messbarer Indikatoren zu vernachlässigen. Es ist auch anzumerken, dass die ESMA-Leitlinien für Fondsnamen eine Schwelle von 80 % vorschreiben. Obwohl die Kriterien unterschiedlich sind, kann die Anwendung unterschiedlicher Schwellenwerte für Fondsnamen und Fondskategorien zu Verwirrung führen.

Wir begrüßen die Einführung und Angleichung von Ausschlusskriterien an andere EU-Rechtsvorschriften. Für ESG-Grundlagen bleiben die Kriterien jedoch schwach. Finanzierte Aktivitäten können weiterhin neue und laufende Praktiken im Bereich fossiler Brennstoffe (mit Ausnahme von Kohle und Braunkohle) umfassen. Dies könnte dazu führen, dass Anleger unbeabsichtigt die Bohrplattform eines Ölunternehmens finanzieren, ohne dass dieses über einen Übergangsplan verfügt, weil sie den Eindruck haben, dass diese Investition als ESG-konform gilt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Vorschlag eine Verbesserung gegenüber der aktuellen SFDR darstellt. Dennoch wird das Problem der ungleichen Wettbewerbsbedingungen nicht angegangen, und es gibt einige Lücken, die geschlossen werden müssen, um Greenwashing zu bekämpfen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Anleger irregeführt werden und nachhaltige Finanzierungen ihr wahres Potenzial nicht ausschöpfen können.

Autorin Rosl Veltmeijer ist Portfoliomanagerin bei Triodos IM.